Ротань об игре молодежки: Уверен, что дальше будет только лучше

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол рассказал об основных целях своей команды в отборе на Евро-2021.

"Я сказал ребятам: "Шансы есть, даже если их нет". Не нужно играть без мотивации или стремления. Каждая игра должна нести свой позитив. О результате мы не забываем.

Важный момент: мне понравилось, что ребята на этом сборе ребята поняли нашу идею. Уверен, что дальше будет только лучше", - сказал Руслан Ротань.

Напомним, что после шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в своей отборочной группе.