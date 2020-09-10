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Ротань об игре молодежки: Уверен, что дальше будет только лучше

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Команда из двух последних выездных матчей привезла 4 очка

Ротань об игре молодежки: Уверен, что дальше будет только лучше
Новина українською

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол рассказал об основных целях своей команды в отборе на Евро-2021.

"Я сказал ребятам: "Шансы есть, даже если их нет". Не нужно играть без мотивации или стремления. Каждая игра должна нести свой позитив. О результате мы не забываем.

Важный момент: мне понравилось, что ребята на этом сборе ребята поняли нашу идею. Уверен, что дальше будет только лучше", - сказал Руслан Ротань.

Напомним, что после шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в своей отборочной группе.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Elektrikc (Львів)
10.09.2020 в 21:21
тренер чемпіонів світу знає що каже
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