Матч молодежных сборных Украины и Румынии пройдет в Киеве
На Оболонь-Арене
УАФ определилась с местом проведения поединка отборочного турнира чемпионата Европы-2019/2021 среди молодежных сборных Украина - Румыния.
Матч состоится в пятницу, 9 октября, на киевском стадионе "Оболонь-Арена".
О допуске зрителей на стадион на данный момент ничего не сообщается.
Напомним, что через 4 дня после игры с Румынией украинцы сыграют на выезде с Северной Ирландией.
Также отметим, что после шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в своей отборочной группе.
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Источник:УАФ
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