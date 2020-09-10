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Матч молодежных сборных Украины и Румынии пройдет в Киеве

Молодежная сборная Украины
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На Оболонь-Арене

Матч молодежных сборных Украины и Румынии пройдет в Киеве
Новина українською

УАФ определилась с местом проведения поединка отборочного турнира чемпионата Европы-2019/2021 среди молодежных сборных Украина - Румыния.

Матч состоится в пятницу, 9 октября, на киевском стадионе "Оболонь-Арена".

О допуске зрителей на стадион на данный момент ничего не сообщается.

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Напомним, что через 4 дня после игры с Румынией украинцы сыграют на выезде с Северной Ирландией.

Также отметим, что после шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в своей отборочной группе.

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В статье: Украина U-21 Оболонь-Арена Румыния U-21
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Источник:
УАФ

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