  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань вызвал на матчи с Румынией и Северной Ирландией 24 футболиста
В тренде

Ротань вызвал на матчи с Румынией и Северной Ирландией 24 футболиста

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Молодежка попытается зацепиться за возможность пробиться на Евро

Ротань вызвал на матчи с Румынией и Северной Ирландией 24 футболиста
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с составом игроков, которые будут готовится к отборочным матчам Евро-2021 против Румынии и Северной Ирландии.

Всего в список тренера вошли 24 футболиста:

Вратари: Ризник ("Ворскла"), Нещерет ("Динамо"), Трубин ("Шахтер")

Защитники: Сирота, Вантух, Забарный (все — "Динамо"), Корниенко ("Шахтер"), Конопля ("Десна"), Дубинчак ("Днепр-1"), Бабогло ("Александрия")

Полузащитники: Цитаишвили, Леднев, Бражко (все — "Динамо"), Булеца, Назаренко, Батагов (все — "Днепр-1"), Судаков ("Шахтер"), Лунев ("Заря"), Чех, Кащук, Бондаренко, Топалов (все — "Мариуполь")

Нападающие: Сикан ("Мариуполь"), Шевцов ("Десна")

Напомним, что Украина сыграет с Румынией 9 октября в Киеве, с Северной Ирландией – 13 октября на выезде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
22.09.2020 в 19:46
Судя по составу молодёжка должна всех соперников по группе разрывать. Ан нет...
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
22.09.2020 в 19:08
"Ротань вызвал на матчи с Румынией и Северной Ирландией 24 футболиста и покинул пост главного тренера молодежной сборной". Вот такой хотелось бы всем видеть заголовок статьи.
Ответить
0
0
Kela (Одесса)
22.09.2020 в 18:56
ротаня в отставку
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
22.09.2020 в 18:44
почему не увольняют Ротаня с молодёжки --он убил команду пусть добивает дальше --куда смотрят слуги футбола --ищите нового тренера а не физрука
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...