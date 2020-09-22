Ротань вызвал на матчи с Румынией и Северной Ирландией 24 футболиста

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с составом игроков, которые будут готовится к отборочным матчам Евро-2021 против Румынии и Северной Ирландии.

Всего в список тренера вошли 24 футболиста:

Вратари: Ризник ("Ворскла"), Нещерет ("Динамо"), Трубин ("Шахтер")

Защитники: Сирота, Вантух, Забарный (все — "Динамо"), Корниенко ("Шахтер"), Конопля ("Десна"), Дубинчак ("Днепр-1"), Бабогло ("Александрия")

Полузащитники: Цитаишвили, Леднев, Бражко (все — "Динамо"), Булеца, Назаренко, Батагов (все — "Днепр-1"), Судаков ("Шахтер"), Лунев ("Заря"), Чех, Кащук, Бондаренко, Топалов (все — "Мариуполь")

Нападающие: Сикан ("Мариуполь"), Шевцов ("Десна")

Напомним, что Украина сыграет с Румынией 9 октября в Киеве, с Северной Ирландией – 13 октября на выезде.