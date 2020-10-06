Ротань довызвал в сборную U-21 ряд игроков. В распоряжении тренера 22 исполнителя
Украинская молодежка готовится к матчам с Румынией и Северной Ирландией
5 октября начался сбор
Отметим, что на данный сбор не смогли прибыть три представителя "Шахтера" (Корниенко, Трубин и Судаков), которые находятся на изоляции после вспышки коронавируса в донецком клубе. Также покинули команду и отправились в расположение национальной команды Конопля, Чеберко и Забарный. Вместо них Руслань Ротань довызвал на сбор Попова, Скорко, Белошевского, Лебеденко и Белошапку.
На данный момент в составе "сине-желтых" находятся 22 исполнителя.
Вратари: Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).
Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Роман Вантух, Даниил Скорко (все - "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр), Орест Лебеденко ("Олимпик" Донецк).
Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Билошевский (все - "Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - "Днепр-1" Днепр), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов, Олег Очеретько (все - "Мариуполь").
Нападающие: Даниил Cикан ("Мариуполь"), Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).
Напомним, что Украина сыграет с Румынией 9 октября в Киеве, с Северной Ирландией – 13 октября на выезде.
Популярное сейчас
- Динамо не смогло подписать Лукаку и Асамоа
- Элина Свитолина - Надя Подороска: Онлайн текстовая трансляция матча 1/4 Roland Garros. Как это было
- Гринь в Заре, Прикарпатье избавилось от двух футболистов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Ротань: Результат может как быть, так и не быть. Важнее – игра, которую показывает команда
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
- Самая сексуальная спортсменка планеты провела тренировку с дортмундской Боруссией. ФОТО
Новости по теме
- 22:51 Украинские Ротань: Результат может как быть, так и не быть. Важнее – игра, которую показывает команда
- 18:39 Украинские Ротань вызвал на матчи с Румынией и Северной Ирландией 24 футболиста
- 10:17 Украинские Конопля: Если бы начали отбор с той игрой, которую показали в Ольборге и Хельсинки, заняли бы 1 место