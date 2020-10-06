Ротань довызвал в сборную U-21 ряд игроков. В распоряжении тренера 22 исполнителя

5 октября начался сбор молодежной сборной Украины , который предшествует матчам отборочного турнира Евро-2021 (U-21) - против Румынии и Северной Ирландии.

Отметим, что на данный сбор не смогли прибыть три представителя "Шахтера" (Корниенко, Трубин и Судаков), которые находятся на изоляции после вспышки коронавируса в донецком клубе. Также покинули команду и отправились в расположение национальной команды Конопля, Чеберко и Забарный. Вместо них Руслань Ротань довызвал на сбор Попова, Скорко, Белошевского, Лебеденко и Белошапку.

На данный момент в составе "сине-желтых" находятся 22 исполнителя.

Вратари: Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Роман Вантух, Даниил Скорко (все - "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр), Орест Лебеденко ("Олимпик" Донецк).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Билошевский (все - "Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - "Днепр-1" Днепр), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов, Олег Очеретько (все - "Мариуполь").

Нападающие: Даниил Cикан ("Мариуполь"), Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).

Напомним, что Украина сыграет с Румынией 9 октября в Киеве, с Северной Ирландией – 13 октября на выезде.