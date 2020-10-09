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Сикан, Попов и Сирота в старте Украины U-21 на матч с Румынией

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Стартовый состав украинской команды

Сикан, Попов и Сирота в старте Украины U-21 на матч с Румынией
Новина українською

Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на отборочный матч ЕВРО-2021 со сверстниками из Румынии.

Украина: Ризнык, Дубинчак, Попов, Сирота, Вантух, Батагов, Бондаренко, Булеца, Лунев, Назаренко, Сикан

Запасные: Нещерет, Бражко, Билошевский, Лебеденко, Швецов, Чех, Цитаишвили, Скорко, Топалов

Новичок "Динамо" Киев Тудор Белуце начнет матч в запасе сборной Румынии.

Отметим, что поединок начнется в 18:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21
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Комментарии (1)
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ferzz (Gluhiv)
09.10.2020 в 18:05
Очень приличный состав. И это без нескольких основных игроков. Как можно было про@бать в первых же играх весь отбор? Талант Ротоня очевиден.
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