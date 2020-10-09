Сикан, Попов и Сирота в старте Украины U-21 на матч с Румынией
Стартовый состав украинской команды
Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на отборочный матч ЕВРО-2021 со сверстниками из Румынии.
Украина: Ризнык, Дубинчак, Попов, Сирота, Вантух, Батагов, Бондаренко, Булеца, Лунев, Назаренко, Сикан
Запасные: Нещерет, Бражко, Билошевский, Лебеденко, Швецов, Чех, Цитаишвили, Скорко, Топалов
Новичок "Динамо" Киев Тудор Белуце начнет матч в запасе сборной Румынии.
Отметим, что поединок начнется в 18:30, а UA-Футбол проведет
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ferzz (Gluhiv)
09.10.2020 в 18:05
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