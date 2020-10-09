Ротань: Удача вернула нам долг за матч с Данией

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань после поединка со сборной Румынии (1:0 ) пообщался с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

- Руслан Петрович, как вы прокомментируете игру?

- Наверное, можно охарактеризовать ее как нервную. Качество поля не лучшее, трудно было демонстрировать все свои лучшие качества. Но важно, что было желание победить, за это я могу только поблагодарить своих ребят.

- Какой момент был ключевым?

- Наверное, выход на поле Цитаишвили. После этого скорость нашей игры увеличилась. Думаю, он заслужил своей работой момент, который в дальнейшем привел к решающему голу в ворота румы н. Могу только адресовать комплименты нашем полузащитнику.

- Муту сказал, что результат должен быть ничейным. Что скажете вы?

- Адриан правильно сказал, что игра была равной, каждый из соперников хотел победить, но удача улыбнулась нам. Фарт в футболе играет не последнюю роль. Вспомните хотя бы наш поединок с датчанами, когда мы пропустили на 95-й минуте. Вот нам и вернулась удача (улыбается).

- Насколько коронавирус испортил жизнь главному тренеру молодежной сборной?

- Мы должны привыкать к такой реальности. Мы не знаем, что нас ждет завтра, потому исходим из той ситуации, которую имеем.

- Кто в команде определяет пенальтистов?

- Их назначает тренерский штаб, но при этом никто не запрещает импровизировать. Кто лучше готов, тот может сам взять на себя инициативу.