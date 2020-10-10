Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили

Если вы думаете, что футбол – это благородная игра, то ошибаетесь. Футбол – это вид спорта, в котором принципа "честной игры" придерживаются под принуждением руководящих органов. Ведь нередки ситуации, когда атаки продолжаются тогда, когда игрок команды-соперницы лежит на газоне, корчась от боли. Украинские команды даже пропускали такие голы. А еще памятна ситуация, когда один украинский игрок славного столичного клуба корчился от боли на газоне стадиона "Эмирейтс", а когда его партнеры перехватили мяч и побежали в атаку, удивительным образом исцелился. Или когда один бразилец в составе чемпиона Украины забивал "Норшелланну" в условиях отсутствия малейшей оппозиции - соперники просто стояли на газоне, следуя принципу фэйр-плей.

Футбол – это азарт, футбол – спортивная война, на которой, как известно, все методы приемлемы. В том числе и футбольные хитрости. Вспомним, как Криштиану Роналду выпрашивал (и выпросил, в конце концов) пенальти для "Реала", когда мяч попал Дарио Срне в спину. А когда Стерлинг упал в штрафной "горняков" после спотыкания о... кочку газона, Габриэл Жезус с "точки" мимо ворот не пробил. Таких примеров много.

Так можно ли в чем-то обвинять Георгия Цитаишвили по итогам вчерашнего матча молодежной сборной Украины с Румынией? Конечно нет, футболиста нужно хвалить. Неважно, был или не был в той ситуации фол со стороны румынского футболиста, главное – достигнутый результат. Важно также то, что Георгий усилил игру хозяев после своего выхода на замену на 60-й минуте. Собственно, эпизод с пенальти также не возник на ровном месте – игрок взял инициативу на себя, обвел нескольких соперников, прошел в штрафную. А там уже случилось то, что случилось.

И также справедливо после матча Руслан Ротань вспоминал эпизод из поединка Дания - Украина, когда хозяева забили спасительный для себя гол (при счете 0:1) на 90+5-й минуте при трех добавленных и после нападения на украинского голкипера. Не святые играют в футбол. Не святые нам оппонируют. И никто показательно мимо рамки не бил, когда в ворота украинских команд назначались фантомные пенальти.

Выиграли – и молодцы. Немного подправили ситуацию в неудачном отборе к Евро-2021.