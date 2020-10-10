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Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили

Молодежная сборная Украины
(4 голосов)

Усе ради результата - и это правильно

Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Если вы думаете, что футбол – это благородная игра, то ошибаетесь. Футбол – это вид спорта, в котором принципа "честной игры" придерживаются под принуждением руководящих органов. Ведь нередки ситуации, когда атаки продолжаются тогда, когда игрок команды-соперницы лежит на газоне, корчась от боли. Украинские команды даже пропускали такие голы. А еще памятна ситуация, когда один украинский игрок славного столичного клуба корчился от боли на газоне стадиона "Эмирейтс", а когда его партнеры перехватили мяч и побежали в атаку, удивительным образом исцелился. Или когда один бразилец в составе чемпиона Украины забивал "Норшелланну" в условиях отсутствия малейшей оппозиции - соперники просто стояли на газоне, следуя принципу фэйр-плей.

Футбол – это азарт, футбол – спортивная война, на которой, как известно, все методы приемлемы. В том числе и футбольные хитрости. Вспомним, как Криштиану Роналду выпрашивал (и выпросил, в конце концов) пенальти для "Реала", когда мяч попал Дарио Срне в спину. А когда Стерлинг упал в штрафной "горняков" после спотыкания о... кочку газона, Габриэл Жезус с "точки" мимо ворот не пробил. Таких примеров много.

Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили - изображение 1

Так можно ли в чем-то обвинять Георгия Цитаишвили по итогам вчерашнего матча молодежной сборной Украины с Румынией? Конечно нет, футболиста нужно хвалить. Неважно, был или не был в той ситуации фол со стороны румынского футболиста, главное – достигнутый результат. Важно также то, что Георгий усилил игру хозяев после своего выхода на замену на 60-й минуте. Собственно, эпизод с пенальти также не возник на ровном месте – игрок взял инициативу на себя, обвел нескольких соперников, прошел в штрафную. А там уже случилось то, что случилось.

И также справедливо после матча Руслан Ротань вспоминал эпизод из поединка Дания - Украина, когда хозяева забили спасительный для себя гол (при счете 0:1) на 90+5-й минуте при трех добавленных и после нападения на украинского голкипера. Не святые играют в футбол. Не святые нам оппонируют. И никто показательно мимо рамки не бил, когда в ворота украинских команд назначались фантомные пенальти.

Выиграли – и молодцы. Немного подправили ситуацию в неудачном отборе к Евро-2021.

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В статье: Украина U-21 герой футбольного дня Георгий Цитаишвили
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
10.10.2020 в 13:35
Ганьба!
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Oldfanat (Полтава)
10.10.2020 в 13:01
Чего вы человека тролите. Когда защитник поднимает руки (я ничего не делаю) обычно это маскировка незаметного, но достаточного для падения, касания. Судьи это знают. Потому судья не колебался. Даже если бы он его не зацепил - намерение было. Когда в реальной борьбе сбивают, обычно пенальти не дают. Кто внимательно смотрел третий повтор увидит - что касание ноги было. Плюс незадолго до того можно было ставить пенатьти на том же Цитаишвили. Потому судбя и не колебался. Все тут чисто.
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