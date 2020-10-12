Леднев просил Ротаня не вызывать его на октябрьский сбор молодежки, но потом передумал
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При этом, как сообщает ТК Футбол, изначально Леднев просил Руслана Ротаня не вызывать его на октябрьский сбор, так как хотел сосредоточиться на работе в клубе. Но затем передумал и присоединился к сборной перед матчем против Северной Ирландии.
Ротань сказал, что общался с главным тренером "Динамо" Мирчей Луческу, который отпустил Леднева в сборную.
Напомним, что матч Северная Ирландия - Украина состоится во вторник 13 октября и начнется в 20.00 по киевскому времени.
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