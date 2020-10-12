Леднев просил Ротаня не вызывать его на октябрьский сбор молодежки, но потом передумал

Молодежная сборная Украины отправилась в Белфаст на матч отбора Евро-2021 со сверстниками из Северной Ирландии. Вместе с командой полетел и хавбек "Динамо" Богдан Леднев, который был довызван Русланом Ротанем под этот поединок.

При этом, как сообщает ТК Футбол, изначально Леднев просил Руслана Ротаня не вызывать его на октябрьский сбор, так как хотел сосредоточиться на работе в клубе. Но затем передумал и присоединился к сборной перед матчем против Северной Ирландии.

Ротань сказал, что общался с главным тренером "Динамо" Мирчей Луческу, который отпустил Леднева в сборную.

Напомним, что матч Северная Ирландия - Украина состоится во вторник 13 октября и начнется в 20.00 по киевскому времени.