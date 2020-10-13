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Трубин, Цитаишвили и Сикан в старте молодежки на Северную Ирландию

Молодежная сборная Украины
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Каждый матч для подопечных Ротаня сейчас как последний

Трубин, Цитаишвили и Сикан в старте молодежки на Северную Ирландию
Новина українською

Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на отборочный матч ЕВРО-2021 со сверстниками из Северной Ирландии.

Украина: Трубин, Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак, Батагов, Булеца, Бондаренко, Цитаишвили, Топалов, Сикан

Запасные: Нещерет, Бражко, Леднев, Русин, Назаренко, Шевцов, Чех

Напомним, что матч начнется в 20:00.

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В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
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