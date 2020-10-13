Трубин, Цитаишвили и Сикан в старте молодежки на Северную Ирландию
Каждый матч для подопечных Ротаня сейчас как последний
Стал известен стартовый состав
Украина: Трубин, Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак, Батагов, Булеца, Бондаренко, Цитаишвили, Топалов, Сикан
Запасные: Нещерет, Бражко, Леднев, Русин, Назаренко, Шевцов, Чех
Напомним, что матч начнется в 20:00.
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