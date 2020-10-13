Кельтский крест на надеждах. Молодежка Ротаня проиграла Северной Ирландии

Молодежная сборная Украины во вторник 13 октября провела свой очередной поединок в отборе к Евро-2021.

Подопечные Ротаня в Белфасте проиграли сверстникам из Северной Ирландии и лишились последних шансов на выход в финальный раунд турнира.

Судьбу матча решил единственный гол ОНила на 61-й минуте.

Таким образом, после 8 матчей (из 10-ти) сборная Украины имеет в активе 10 очков и отстает от второго места, которое дает право на матчи плей-офф, на 9 очков.

Северная Ирландий – Украина 1:0

Гол: ОНил (61)

Украина: Трубин, Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак, Батагов, Булеца, Бондаренко (Чех, 64), Цитаишвили (Назаренко, 64), Топалов (Леднев, 68), Сикан (Русин, 64)