Кельтский крест на надеждах. Молодежка Ротаня проиграла Северной Ирландии
Молодые украинцы лишились последних шансов
Подопечные Ротаня в Белфасте проиграли сверстникам из Северной Ирландии и лишились последних шансов на выход в финальный раунд турнира.
Судьбу матча решил единственный гол ОНила на 61-й минуте.
Таким образом, после 8 матчей (из 10-ти) сборная Украины имеет в активе 10 очков и отстает от второго места, которое дает право на матчи плей-офф, на 9 очков.
Северная Ирландий – Украина 1:0
Гол: ОНил (61)
Украина: Трубин, Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак, Батагов, Булеца, Бондаренко (Чех, 64), Цитаишвили (Назаренко, 64), Топалов (Леднев, 68), Сикан (Русин, 64)
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