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Кельтский крест на надеждах. Молодежка Ротаня проиграла Северной Ирландии

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Молодые украинцы лишились последних шансов

Кельтский крест на надеждах. Молодежка Ротаня проиграла Северной Ирландии
Новина українською

Молодежная сборная Украины во вторник 13 октября провела свой очередной поединок в отборе к Евро-2021.

Подопечные Ротаня в Белфасте проиграли сверстникам из Северной Ирландии и лишились последних шансов на выход в финальный раунд турнира.

Судьбу матча решил единственный гол ОНила на 61-й минуте.

Таким образом, после 8 матчей (из 10-ти) сборная Украины имеет в активе 10 очков и отстает от второго места, которое дает право на матчи плей-офф, на 9 очков.

Северная Ирландий – Украина 1:0

Гол: ОНил (61)

Украина: Трубин, Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак, Батагов, Булеца, Бондаренко (Чех, 64), Цитаишвили (Назаренко, 64), Топалов (Леднев, 68), Сикан (Русин, 64)

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В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
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Комментарии (26)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 22:46
если он там главный тренер - значит это кому-то нужно. отмазки найдёт, нужные - поддержат. караван идет в пустыню...
Ответить
+1
0
kuandrew (Львов)
13.10.2020 в 22:44
Ротань іди до Леоненка в команду...а пацанів залиш комусь іншому
Ответить
+2
-1
ferzz (Gluhiv)
13.10.2020 в 22:43
Надеюсь Ротань понял, что тренировать явно не его занятие.
Ответить
+2
0
alex 66 (Кременчуг)
13.10.2020 в 22:40
Это не Ротань, а недоразумение....такую группу проср@ть. Геть на йух.
Ответить
+4
0
vgolovan (полтава)
13.10.2020 в 22:35
опять заблокировали
Ответить
0
0
Саша AS80 (Харків)
13.10.2020 в 22:37
пиши..все работает...
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
13.10.2020 в 22:35
т
Ответить
0
0
Kela (Одесса)
13.10.2020 в 22:33
у Ротаня совесть есть? может пора освободить занимаемую должность?
Ответить
+6
-1
Саша AS80 (Харків)
13.10.2020 в 22:59
Ротань минуснул...
Ответить
0
0
Djon (Киев)
13.10.2020 в 22:24
Ротань уходи
Ответить
+8
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.10.2020 в 22:21
Рогань это чепуха.
Ответить
+8
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
13.10.2020 в 22:19
Кто то лепит, а кто то разваливает.
Ответить
+7
0
avatar
ascent (Луксор)
13.10.2020 в 22:12
А Петраков просто скромно делал свою работу и видимо не с теми дружил...
Ответить
+9
0
Dimka26 (Чернигов)
13.10.2020 в 22:45
не в нашей стране таким людям работать
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
13.10.2020 в 22:08
Какую должность теперь придумать для Ротаня в украинском футболе, чтобы он не мог никак ничего испортить???
Ответить
+5
0
Саша AS80 (Харків)
13.10.2020 в 22:13
супервайзер мерчендайзеров... звучит очень солидно
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
13.10.2020 в 22:06
Ждем отставки...
Ответить
+6
0
Dardolis (Первомайск)
13.10.2020 в 22:08
Вначале надо узнать с кем спит Ротань, что его держат до сих пор ...
Ответить
+9
0
Саша AS80 (Харків)
13.10.2020 в 22:09
с женой Павелко)))
+6
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
13.10.2020 в 22:28
В них Швеція, Павелко, Шева і Ротань..))
+2
0
ferzz (Gluhiv)
13.10.2020 в 22:44
Или с самим Павелко.
+1
0
Саша AS80 (Харків)
13.10.2020 в 22:06
а молдаване хлопнули Бельгию... Ротань досвидос!
Ответить
+6
0
Норд Ост (Город)
13.10.2020 в 21:56
а РОССИЯ вышла)))
Ответить
+7
-8
Саша AS80 (Харків)
13.10.2020 в 22:10
россия пох**й!
Ответить
+8
-6
Djon (Киев)
13.10.2020 в 22:25
срать на рашу
Ответить
+7
-5
Саша AS80 (Харків)
13.10.2020 в 22:38
мокшани минусуют)))
+2
-3


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