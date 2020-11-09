Молодежная сборная Украины кардинально обновила заявку на тренировочный сбор - другие 9 игроков
Начался сбор молодежной сборной Украины, во время которого она проведет два заключительных поединка отборочного турнира Евро-2021 (U-21).
Сине-желтые сыграют против Мальты (13 ноября на острове в городе Та-Кали) и Северной Ирландии (17 ноября в Коваливке).
В окончательный список Руслана Ротаня вошли 23 исполнителя.
Заявка претерпела разительных перемены по сравнению с предыдущей, обнародованной в конце октября.
В составе нет Ризныка, Вивчаренко, Муравского, Цитаишвили, Надольского, Билошевского, Батагова, Лунева, Топалова.
Первые из игроков прибыли в лагерь команды в воскресенье. Сегодня, 9 ноября, коллектив должен собраться в полном составе.
Три футболиста (Кучерук, Кравчук и Якимец) только сегодня сдали тесты на COVID-19 и, если их результаты будут отрицательными, присоединятся к сборной под вечер.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ( "Динамо" Киев), Владислав Кучерук ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба - "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр), Игорь Снурницын ("Олимпик" Донецк), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все - "Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг", Испания).
Полузащитники: Даниил Семилет ("Ворскла" Полтава), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко (оба - "Днепр-1" Днепр), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Георгий Судаков ("Шахтер" Донецк), Владимир Якимец ("Львов"), Даниил Кравчук ("Ворскла" Полтава).
Нападающие: Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Рух" Львов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).
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