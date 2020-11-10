Ротань вызвал Ярмолюка вместо Вьюнника

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к двум заключительным матчам отборочного турнира Евро-2021 (U-21) - против команд Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

12-го числа Украинская делегация в 10 утра вылетит на Мальту.

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Что касается кадровых вопросов, то наша команда снова понесла потери. Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник усугубил повреждение, полученное в матче молодежного первенства против "Динамо". Вместо него главный тренер сине-желтых Руслан Ротань вызвал полузащитника "Днепра-1" Егора Ярмолюка 2004 года рождения.