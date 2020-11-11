Кипер молодежной сборной Нещерет: Надо доказывать, что ты не просто так играл в ЛЧ

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о своем вызове в молодежную сборную Украины и работу в команде Руслана Ротаня.

Настроение хорошее, тренируемся с удовольствием. Будем делать все, чтобы победить. На все матчи надо выходить со 100-процентным настроем и доказывать, что ты не просто так попал в молодежную сборную и не просто так играл в Лиге чемпионов.

В пятницу, 13 ноября, команда Ротаня на выезде сыграет с Мальтой (начало игры в 18:00), а 17 ноября - дома с Северной Ирландией (начало - в 18:30).