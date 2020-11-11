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Еще один вратарь Динамо сдал положительный тест на коронавирус

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Также инфицированы Сикан и Бондаренко

Еще один вратарь Динамо сдал положительный тест на коронавирус
Новина українською

Три игрока молодежной сборной Украины, которые готовились к матчу с Мальтой, сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего вынужденно покинули расположение команды.

Заболели вратарь "Динамо" Руслан Нещерет, хавбек "Мариуполя" Артем Бондаренко и форвард азовцев Даниил Сикан.

В распоряжении главного тренера сборной U-21 осталось 20 футболистов.

Вратари: Владислав Кучерук ("Колос"), Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба – "Динамо"), Владислав Дубинчак ("Днепр-1"), Игорь Снурницын ("Олимпик"), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все – "Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг", Испания).

Полузащитники: Даниил Семилет, Даниил Кравчук (оба – "Ворскла"), Владимир Бражко ("Динамо"), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – "Днепр-1"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Владимир Якимец ("Львов").

Нападающие: Илья Шевцов ("Десна"), Николай Кухаревич ("Рух" Львов).

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В статье: Украина U-21 ФК Мариуполь Динамо (Киев) Даниил Сикан Руслан Нещерет Артем Бондаренко коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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ПетроФ (Луцьк)
11.11.2020 в 17:37
казав що динамівців треба ізолювати від збірних на 10 днів. не послухались((
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+1
-1
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Siren05 (Мариуполь)
11.11.2020 в 17:36
Кстати, у нас уже 2 тура не играет мариупольская молодёжка Ю-21 и Ю-19. В прессе молчок, но я случайно выяснил, что всё из-за вспышки ковида...
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
11.11.2020 в 17:33
А кто же теперь в воротах ДК будет стоять? Действительно проблема, без шуток...
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
11.11.2020 в 17:30
Ротань тоже болен и давно --угробил молодёжку
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+2
-2


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