Еще один вратарь Динамо сдал положительный тест на коронавирус
Также инфицированы Сикан и Бондаренко
Три игрока
Заболели вратарь "Динамо" Руслан Нещерет, хавбек "Мариуполя" Артем Бондаренко и форвард азовцев Даниил Сикан.
В распоряжении главного тренера сборной U-21 осталось 20 футболистов.
Вратари: Владислав Кучерук ("Колос"), Анатолий Трубин ("Шахтер").
Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба – "Динамо"), Владислав Дубинчак ("Днепр-1"), Игорь Снурницын ("Олимпик"), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все – "Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг", Испания).
Полузащитники: Даниил Семилет, Даниил Кравчук (оба – "Ворскла"), Владимир Бражко ("Динамо"), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – "Днепр-1"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Владимир Якимец ("Львов").
Нападающие: Илья Шевцов ("Десна"), Николай Кухаревич ("Рух" Львов).
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