Ротань: Я бы не сказал, что матчи с Мальтой даются легко

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол рассказал о подготовке к двум заключительным поединкам отбора на Евро-2021 – с Мальтой и Северной Ирландией.

"Мотивации было бы больше, если бы матчи что-то решали, но я ребятам сказал, что у нас есть задача на следующий сезон. Помимо игры и хорошего результата, мы ждем следующий отборочный цикл. Команда уже омолодилась, большая часть футболистов на четыре года младше, чем это возможно для заявки. Я доволен ими, ребята перспективные все.

Многие могут говорить, что Мальта - карликовое государство, с которым легко даются матчи. Я бы так не сказал. Даже Дания с большими усилиями смогла победить в концовке, проигрывая по ходу встречи. Сегодня уже все научились действительно играть в футбол, а не мешать. То, что мы видели в матчах, они неплохо выглядели тактически и физически", - сказал Ротань.

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Напомним, что с Мальтой на выезде Украины сыграет 13 ноября, а 17 ноября примет Северную Ирландию.

Также отметим, что за две игры до окончания турнирной дистанции сборная Украины U-21 потеряла все шансы на поездку на Евро. Команда Руслана Ротаня имеет в своем активе 10 баллов, отставая от второй Румынии на 9 очков.