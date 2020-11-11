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Ротань: Я бы не сказал, что матчи с Мальтой даются легко

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня уже все научились играть в футбол

Ротань: Я бы не сказал, что матчи с Мальтой даются легко
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол рассказал о подготовке к двум заключительным поединкам отбора на Евро-2021 – с Мальтой и Северной Ирландией.

"Мотивации было бы больше, если бы матчи что-то решали, но я ребятам сказал, что у нас есть задача на следующий сезон. Помимо игры и хорошего результата, мы ждем следующий отборочный цикл. Команда уже омолодилась, большая часть футболистов на четыре года младше, чем это возможно для заявки. Я доволен ими, ребята перспективные все.

Многие могут говорить, что Мальта - карликовое государство, с которым легко даются матчи. Я бы так не сказал. Даже Дания с большими усилиями смогла победить в концовке, проигрывая по ходу встречи. Сегодня уже все научились действительно играть в футбол, а не мешать. То, что мы видели в матчах, они неплохо выглядели тактически и физически", - сказал Ротань.

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Напомним, что с Мальтой на выезде Украины сыграет 13 ноября, а 17 ноября примет Северную Ирландию.

Также отметим, что за две игры до окончания турнирной дистанции сборная Украины U-21 потеряла все шансы на поездку на Евро. Команда Руслана Ротаня имеет в своем активе 10 баллов, отставая от второй Румынии на 9 очков.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2020 в 19:59
РОТАНЬ закрой свой рот--подавай в отставку -кто тебя туда назначил тупицу
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+1
0
Comment06 (Украина)
11.11.2020 в 19:16
А я бы сказал, что все матчи сборной чудо- тренера Ротаня с любым соперником даются нелегко!
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+3
0


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