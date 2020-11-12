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Ротань перед матчами с Мальтой и Северной Ирландией думает о рейтинге страны

Молодежная сборная Украины
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Украинцы уже давно потеряли шансы выйти на молодежное Евро-2021

Ротань перед матчами с Мальтой и Северной Ирландией думает о рейтинге страны
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал готовность к матчу отбора на Чемпионат Европы против Мальты.

– Что касается тренировочного процесса, то тренерский штаб доволен проделанной работой. Вот только из-за коронавируса постоянно выбывают наши футболисты, есть травмированные, поэтому на сегодня у нас вырисовывается почти новая команда. Но мы понимаем эти проблемы и работаем с ними.

- Остальные встречи в отборе является для сборной Украины матчами престижа. Насколько важно получить в играх с Мальтой и Северной Ирландией максимум очков?

– Мы стараемся не забывать о рейтинге страны и сделаем все, чтобы заработать шесть очков, однако на первом месте будет стоять структура нашей игры, качество действий подопечных. Над этим мы и работали последние дни.

- Перед матчем с Мальтой важно, чтобы не произошло недооценки соперника?

– Многие наши футболисты на четыре года моложе игроков мальтийской команды, поэтому говорить о какой недооценке не стоит. В физическом плане сборная Украины, возможно, даже проигрывать оппоненту, но повторюсь, что результат не является для нас самым важным. Учитывая наш состав, мы хотим от ребят большего понимания нашей игры и подготовки к следующему отборочному циклу, – сказал Ротань.

С Мальтой на выезде Украина сыграет 13 ноября, а 17 ноября примет Северную Ирландию. За две игры до окончания турнирной дистанции сборная Украины U-21 потеряла все шансы на поездку на Евро. Команда Руслана Ротаня имеет в своем активе 10 баллов, отставая от второй Румынии на 9 очков.

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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