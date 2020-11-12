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Известна заявка молодежной сборной Украины на матч с Мальтой

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

В пятницу, 13 ноября, состоится поединок

Известна заявка молодежной сборной Украины на матч с Мальтой
Новина українською

В матче отбора на молодежный Евро-2021 со сборной Мальты главный тренер Украины U-21 Руслан Ротань рассчитывает на 22-х футболистов.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Владислав Кучерук ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин, Никита Турбаевский (оба - "Шахтер" Донецк).

Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба - "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр), Игорь Снурницин ("Олимпик" Донецк), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все - "Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг", Испания).

Полузащитники: Даниил Семилет, Даниил Кравчук (оба - "Ворскла" Полтава), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1" Днепр), Георгий Судаков ("Шахтер" Донецк), Владимир Якимец ("Львов").

Нападающие: Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Николай Кухаревич ("Рух" Львов), Евгений Исаенко ("Колос" Ковалевка).

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины Евро-2021
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Джмиль (Запорожье)
12.11.2020 в 13:43
А кто знает: когда уже Ротаня со сборной выгонят?
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