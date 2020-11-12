Известна заявка молодежной сборной Украины на матч с Мальтой

В матче отбора на молодежный Евро-2021 со сборной Мальты главный тренер Украины U-21 Руслан Ротань рассчитывает на 22-х футболистов.



Состав молодежной сборной Украины:



Вратари: Владислав Кучерук ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин, Никита Турбаевский (оба - "Шахтер" Донецк).



Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба - "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр), Игорь Снурницин ("Олимпик" Донецк), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все - "Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг", Испания).



Полузащитники: Даниил Семилет, Даниил Кравчук (оба - "Ворскла" Полтава), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1" Днепр), Георгий Судаков ("Шахтер" Донецк), Владимир Якимец ("Львов").



Нападающие: Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Николай Кухаревич ("Рух" Львов), Евгений Исаенко ("Колос" Ковалевка).