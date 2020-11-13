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Мальта - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Молодежная сборная Украины
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LIVE трансляция выездного поединка украинской молодёжки

Мальта - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Отбор на Евро-2021 U-21
13 ноября. Мальта. Та-Кали. Национальный стадион. Начало в 18:00
Мальта - Украина

Матч на Мальте станет для подопечных Руслана Ротаня заключительным выездным в отборе на Евро-2021. За выход в финальную часть турнира наша команда борьбу уже не ведёт, а сражается за третью строчку в таблице, которая особой пользы не несёт. У Мальты полоса из семи кряду поражений и уже точно последняя позиция в нашей группе отбора. Сумеют ли "сине-жёлтые" продлить эту серию соперника?

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Смотрите матч Мальта - Украина бесплатно прямо в этой новости. Если у вас нет возможности смотреть видео, вы можете сделить за ходом поединка в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Украина U-21 Мальта U-21
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