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Трубин, Булеца и Вантух выйдут в старте молодёжки на Мальту

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовый состав украинской молодежки

Трубин, Булеца и Вантух выйдут в старте молодёжки на Мальту
Новина українською

Стал известен стартовый состав молодежный сборной Украины на матч отборочного турнира Евро-2021 с командой Мальты.

Украина: Трубин, Дубинчак, Сирота, Бабогло, Якимец, Судаков, Булеца, Бражко, Вантух, Кухаревич, Назаренко

Запасные: Кучерук, Снурницин, Кравчук, Ярмолюк, Беловар, Шевцов, Стецков, Исаенко, Милованов

Напомним, что матч Мальта - Украина начнется в 18.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Мальта U-21
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