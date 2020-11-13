Трубин, Булеца и Вантух выйдут в старте молодёжки на Мальту
Стартовый состав украинской молодежки
Стал известен стартовый состав
Украина: Трубин, Дубинчак, Сирота, Бабогло, Якимец, Судаков, Булеца, Бражко, Вантух, Кухаревич, Назаренко
Запасные: Кучерук, Снурницин, Кравчук, Ярмолюк, Беловар, Шевцов, Стецков, Исаенко, Милованов
Напомним, что матч Мальта - Украина начнется в 18.00 по киевскому времени.
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