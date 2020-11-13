Украинская молодёжка обыгрывает Мальту в матче отбора на Евро

В предпоследнем поединке отбора на Евро-2021 подопечные Руслана Ротаня обыграли Мальту, замыкающую таблицу нашей группы с одним баллом.

Матч начался с быстрого гола: Дубинчак - один из лучших игроков матча - открылся на левом фланге и получил разрезную передачу, прострелил в центр штрафной, а там без присмотра находился Кухаревич.

Этот гол просто выключил из игры сборную Украины. Скорости и агрессию от "сине-жёлтых" мы видели только до первого забитого, а затем футбол пошёл по накатанной: словно голы должны сами залетать в ворота хозяев.

Отчасти оно так и было, учитывая, что защитник мальтийцев вывел Кухаревича один на один и подарил тому второй гол во встрече.

Но после этого Мальта всё активней стала идти вперёд и создавать моменты. Не без помощи нашей линии обороны и полузащиты, которые вообще не включились в эту игру. И если в первом тайме от гола Бусуттила нашу команду спас каркас ворот, то после перерыва безобразная игра Судакова, Бабогло и Сироты, которые втроём наварили в центральном круге и вывели Элуни один на один, уже ничего не спасло от пропущенного.

Впечатления от безобразной игры не спас даже гол Милованова, замкнувшего прострел от Кравчука. Добил общее настроение Исаенко: сам зароботал пенальти и исполнил его так, как сегодня играла его команда - слабо и бесхитростно.

Точку в матче поставил Шевцов, обокрав вратаря за пределами штрафной и пробив в ворота, которые уже защищал защитник. 1:4 - абсолютно безэмоциональная победа, которая лишена радости и турнирного смысла.

Мальта - Украина 1:4

Голы: Элуни 47 - Кухаревич 4, Кухаревич 32, Милованов 79, Шевцов 90+2

Нереализованный пенальти: Исаенко 89 (вратарь)

Украина: Трубин - Дубинчак, Сирота, Бабогло, Якимец - Судаков (Кравчук 72), Булеца (Ярмолюк 86), Бражко - Вантух (Шевцов 86), Кухаревич (Исаенко 64), Назаренко (Милованов 64)