Ротань: Мы сейчас готовимся к следующему сезону. Задачи на этот цикл мы не выполнили
Подопечные Ротаня потеряли все шансы выйти на молодежный Евро-2021
Наставник сборной Украины U-21
- У нас много новых футболистов. Это ребята, которые на 4 года младше сверстников в составе соперников. Мы заведомо на это идем. Мы понимаем, что где-то физически они уступают старшим ребятам, но мы это делаем преднамеренно, чтобы игроки росли. Это для того, чтобы в следующем сезоне они были более готовыми и лучше понимали наши требования.
Самая большая награда для нас – футболист, который выступает за национальную сборную. Мы очень довольны, что наши ребята есть там, желаем им удачи. Побыстрее закрепиться в национальной сборной. А мы должны готовить новых футболистов.
Появление новых футболистов, дебютантов, эксперименты – все это будет иметь место. Мы сейчас готовимся к следующему сезону. Задачи и цели на этот цикл мы не выполнили. Нужно сосредоточиться на следующем, – сказал Ротань.
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