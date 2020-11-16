Ротань: Мы сейчас готовимся к следующему сезону. Задачи на этот цикл мы не выполнили

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал выступления команды в этом сезоне и рассказал о планах на будущее.

- У нас много новых футболистов. Это ребята, которые на 4 года младше сверстников в составе соперников. Мы заведомо на это идем. Мы понимаем, что где-то физически они уступают старшим ребятам, но мы это делаем преднамеренно, чтобы игроки росли. Это для того, чтобы в следующем сезоне они были более готовыми и лучше понимали наши требования.

Самая большая награда для нас – футболист, который выступает за национальную сборную. Мы очень довольны, что наши ребята есть там, желаем им удачи. Побыстрее закрепиться в национальной сборной. А мы должны готовить новых футболистов.

Появление новых футболистов, дебютантов, эксперименты – все это будет иметь место. Мы сейчас готовимся к следующему сезону. Задачи и цели на этот цикл мы не выполнили. Нужно сосредоточиться на следующем, – сказал Ротань.