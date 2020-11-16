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Ротань: Мы сейчас готовимся к следующему сезону. Задачи на этот цикл мы не выполнили

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Подопечные Ротаня потеряли все шансы выйти на молодежный Евро-2021

Ротань: Мы сейчас готовимся к следующему сезону. Задачи на этот цикл мы не выполнили
Новина українською

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал выступления команды в этом сезоне и рассказал о планах на будущее.

- У нас много новых футболистов. Это ребята, которые на 4 года младше сверстников в составе соперников. Мы заведомо на это идем. Мы понимаем, что где-то физически они уступают старшим ребятам, но мы это делаем преднамеренно, чтобы игроки росли. Это для того, чтобы в следующем сезоне они были более готовыми и лучше понимали наши требования.

Самая большая награда для нас – футболист, который выступает за национальную сборную. Мы очень довольны, что наши ребята есть там, желаем им удачи. Побыстрее закрепиться в национальной сборной. А мы должны готовить новых футболистов.

Появление новых футболистов, дебютантов, эксперименты – все это будет иметь место. Мы сейчас готовимся к следующему сезону. Задачи и цели на этот цикл мы не выполнили. Нужно сосредоточиться на следующем, – сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Евро-2021
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Andrik_zp (Запоріжжя)
16.11.2020 в 12:17
А написать заяву по собственному в связи с неудовлетворительными результатами, не?
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Мирослав (Львів)
16.11.2020 в 12:10
Задачі на цей цикл ми не виконали, тепер готуємось успішно не виконати задачі на наступний цикл.
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