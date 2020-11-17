Ехал в молодежку с мыслями о голе. Игрок Руха рассказал о дебюте в команде Ротаня

Николай Кухаревич, атакующий игрок львовского " Руха ", матчем с Мальтой дебютировал в составе молодежной сборной Украины, забил сразу два гола.

Футболист поделился впечатлениями от удачного дебюта.

Конечно, эмоции меня просто переполняют. Очень рад, что удалось дебютировать, а также рад, что отличился в игре двумя забитыми голами. За несколько часов до матча главный тренер команды Руслан Ротань дал задание на поединок и назвал стартовый состав на игру с Мальтой. Тогда я уже окончательно осознал, что выйду на поле с первых минут. Настраивал себя на победу. Акцент на быстрый забитый мяч мы не делали, но понимали, что будем больше контролировать игру и владеть инициативой на поле. Должны были создавать опасные моменты у ворот Мальты и реализовывать их. Конечно, я ехал в лагерь молодежной сборной с мыслями, что я должен забить гол, ведь я нападающий и это моя работа. Рад, что удалось оформить дубль.