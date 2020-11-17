  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ехал в молодежку с мыслями о голе. Игрок Руха рассказал о дебюте в команде Ротаня
В тренде

Ехал в молодежку с мыслями о голе. Игрок Руха рассказал о дебюте в команде Ротаня

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Очень удачный

Ехал в молодежку с мыслями о голе. Игрок Руха рассказал о дебюте в команде Ротаня
Новина українською

Николай Кухаревич, атакующий игрок львовского "Руха", матчем с Мальтой дебютировал в составе молодежной сборной Украины, забил сразу два гола.

Футболист поделился впечатлениями от удачного дебюта.

Конечно, эмоции меня просто переполняют. Очень рад, что удалось дебютировать, а также рад, что отличился в игре двумя забитыми голами. За несколько часов до матча главный тренер команды Руслан Ротань дал задание на поединок и назвал стартовый состав на игру с Мальтой. Тогда я уже окончательно осознал, что выйду на поле с первых минут. Настраивал себя на победу.

Акцент на быстрый забитый мяч мы не делали, но понимали, что будем больше контролировать игру и владеть инициативой на поле. Должны были создавать опасные моменты у ворот Мальты и реализовывать их. Конечно, я ехал в лагерь молодежной сборной с мыслями, что я должен забить гол, ведь я нападающий и это моя работа. Рад, что удалось оформить дубль.

Читайте такжеКухаревич: После матча с Мальтой Ротань сказал, что мы движемся в правильном направлении

Защищать цвета сборной - это мечта каждого футболиста. Эти эмоции трудно описать словами. Спасибо наставнику молодежки Руслану Ротаню и партнерам по команде, хорошо меня приняли в сборной. Меня все поддержали. На этот раз не только я один был новичком. В общем адаптация прошла хорошо.

Плохо, что мы уже не боремся за выход из группы на Евро 2021. Впрочем, должны закладывать фундамент на будущее, поэтому стараемся победить в следующем матче против Северной Ирландии. Также постараюсь забить.

Если быть откровенным, то после игры получил очень много поздравлений. Мой телефон, как говорится, «горел». Поступило много сообщений, как от знакомых людей, так и от незнакомых. Очень приятно, что меня поздравил Президент «Движения» Григорий Козловский, а также руководство клуба, главный тренер Иван Федик, партнеры по команде. В приподнятом настроении настраиваю себя на матч против Северной Ирландии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины Рух (Львов) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo21
17.11.2020 в 12:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...