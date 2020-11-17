Ехал в молодежку с мыслями о голе. Игрок Руха рассказал о дебюте в команде Ротаня
Очень удачный
Николай Кухаревич, атакующий игрок львовского "
Футболист поделился впечатлениями от удачного дебюта.
Конечно, эмоции меня просто переполняют. Очень рад, что удалось дебютировать, а также рад, что отличился в игре двумя забитыми голами. За несколько часов до матча главный тренер команды Руслан Ротань дал задание на поединок и назвал стартовый состав на игру с Мальтой. Тогда я уже окончательно осознал, что выйду на поле с первых минут. Настраивал себя на победу.
Акцент на быстрый забитый мяч мы не делали, но понимали, что будем больше контролировать игру и владеть инициативой на поле. Должны были создавать опасные моменты у ворот Мальты и реализовывать их. Конечно, я ехал в лагерь молодежной сборной с мыслями, что я должен забить гол, ведь я нападающий и это моя работа. Рад, что удалось оформить дубль.
Защищать цвета сборной - это мечта каждого футболиста. Эти эмоции трудно описать словами. Спасибо наставнику молодежки Руслану Ротаню и партнерам по команде, хорошо меня приняли в сборной. Меня все поддержали. На этот раз не только я один был новичком. В общем адаптация прошла хорошо.
Плохо, что мы уже не боремся за выход из группы на Евро 2021. Впрочем, должны закладывать фундамент на будущее, поэтому стараемся победить в следующем матче против Северной Ирландии. Также постараюсь забить.
Если быть откровенным, то после игры получил очень много поздравлений. Мой телефон, как говорится, «горел». Поступило много сообщений, как от знакомых людей, так и от незнакомых. Очень приятно, что меня поздравил Президент «Движения» Григорий Козловский, а также руководство клуба, главный тренер Иван Федик, партнеры по команде. В приподнятом настроении настраиваю себя на матч против Северной Ирландии.
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