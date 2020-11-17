Трубин, Кухаревич и Исаенко выйдут в старте украинской молодежки на Северную Ирландию

Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на домашний отборочный поединок к Евро-2021 против Северной Ирландии.

Украина: Трубин, Якимец, Бабогло, Снурницин, Дубинчак, Ярмолюк, Бражко, Вантух, Кухаревич, Исаенко, Шевцов

Запасные: Кучерук, Турбаевский, Биловар, Стецьков, Михайленко, Даниил Кравчук, Билошевский, Андрей Кравчук

Напомним, что поединок начнется в 18:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

С турнирной точки зрения матч не несет никакой нагрузки, так как обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть турнира.