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Трубин, Кухаревич и Исаенко выйдут в старте украинской молодежки на Северную Ирландию

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Товарняк с повышенной ответственностью

Трубин, Кухаревич и Исаенко выйдут в старте украинской молодежки на Северную Ирландию
Новина українською

Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на домашний отборочный поединок к Евро-2021 против Северной Ирландии.

Украина: Трубин, Якимец, Бабогло, Снурницин, Дубинчак, Ярмолюк, Бражко, Вантух, Кухаревич, Исаенко, Шевцов

Запасные: Кучерук, Турбаевский, Биловар, Стецьков, Михайленко, Даниил Кравчук, Билошевский, Андрей Кравчук

Напомним, что поединок начнется в 18:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

С турнирной точки зрения матч не несет никакой нагрузки, так как обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть турнира.

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В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
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