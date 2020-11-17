Трубин, Кухаревич и Исаенко выйдут в старте украинской молодежки на Северную Ирландию
Товарняк с повышенной ответственностью
Стал известен стартовый состав
Украина: Трубин, Якимец, Бабогло, Снурницин, Дубинчак, Ярмолюк, Бражко, Вантух, Кухаревич, Исаенко, Шевцов
Запасные: Кучерук, Турбаевский, Биловар, Стецьков, Михайленко, Даниил Кравчук, Билошевский, Андрей Кравчук
Напомним, что поединок начнется в 18:30, а UA-Футбол проведет
С турнирной точки зрения матч не несет никакой нагрузки, так как обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть турнира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Руслан Малиновский и еще два футболиста сборной Украины сдали положительный тест на COVID-19
- Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад
- Украина - Северная Ирландия: анонс и прогноз на матч молодёжного Евро
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...