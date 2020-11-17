  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украина - Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжных сборных
В тренде

Украина - Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжных сборных

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)
Украина - Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжных сборных
Новина українською
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tarakan (Одесса)
17.11.2020 в 18:41
Так где ж трансляция?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...