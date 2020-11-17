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Украинская молодёжка в снежной Ковалёвке разгромила Северную Ирландию

Молодежная сборная Украины
(3 голосов)

Рубились против соперника и снега

Украинская молодёжка в снежной Ковалёвке разгромила Северную Ирландию
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Если кто-то и верил в идею, что этот состав молодёжной сборной отправится в Швейцарию на помощь национальной команде, то она развеялась при объявлении стартовых составов. Руслан Ротань бросил в бой на заключительную игру отбора всех сильнейших, которые у него были. Любопытно, что по ходу квалификации наставник молодых "жёлто-синих" регулярно тасовал состав, но не сейчас. Одна из причин этого - даже заявка оказалась неполная. Поэтому особого выбора не было.

Поединок, несмотря на счёт, оказался для нашей команды непростым. Британцы быстрее адаптировались к снежным условиям и больше атаковали до перерыва. Не сказать, что наступление было опасным, но мы промежутками не могли связать несколько передач на снегу, чтобы подобраться к чужим воротам. Однако, как уже сказано, североирландцы также не отличались особым качеством в атаке, поэтому нули к перерыву можно считать закономерными. Хотя по одному классному моменту каждый из соперников создал. У нас Кухаревич, который провёл отличный матч, сбросил мяч себе на грудь после фланговой подачи, но не замкнул, поскользнувшись. У них Бэйнсалу-МакНалти с подбора со средней дистанции здорово приложился, Трубин парировал перед собой, а Лэйвери неуклюже добивал, подарив мяч украинскому голкиперу.

Дебют второй половины также был не за нами. Лэйвери подавал с правого края, а снаряд перелетел голкипера и от штанги вылетел в поле. Спустя несколько минут после подачи углового мяч попал в руку Бабогло в своей штрафной, чего не заметили арбитры. ВАР такое однозначно не пропустил бы.

Игра, признаться, шла к нулевой ничьей. Но в середине 45-минутки сыграла александрийская связка: Вантух подал с углового - Бабогло замкнул. Уже в следующей атаке отбор на чужой половине привёл ко второму голу, когда Исаенко завершал комбинацию, в которой приняли участие едва не все игроки группы атаки. Добил соперника Кухаревич: защитники Северной Ирландии подставили своего вратаря, неудачно сделав пас назад. Если Уэббер Вантуха к мячу опередил, то повторить то же с форвардом "Колоса" не смог.

После такого удара гости потеряли интерес к футболу, доигрывая. Хозяева, впрочем, также не особо рвались вперёд.

Украина завершает отбор на третьем месте в группе, что ничего в плане выхода на Евро не приносит. Выше нас - Дания и Румыния. В трёх очках позади - Финляндия, Северная Ирландия и Мальта. К Руслану Ротаню и его команде в текущем отборе осталось много вопросов. Наставник неоднократно утверждал, что это связано с разницей в возрасте между "жёлто-синими" и соперниками. Вот и посмотрим, насколько это правда в следующей квалификации.

Отбор на Евро-2021 U-21
Украина - Северная Ирландия 3:0
Гол: Бабогло 68, Исаенко 70, Кухаревич 74
Украина: Трубин - Дубинчак (А.Кравчук 78), Снурницын, Бабогло, Якимец - Вантух, Бражко (Білошевський 87), Ярмолюк (Михайленко 90) - Исаенко, Шевцов (Стецков 60), Кухаревич (Н.Кравчук 87).
Предупреждения: Бабогло 7, Бражко 40, Стецков 53

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В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
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Комментарии (13)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:51
Все завдяки динамівцям і Шевцову.
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:39
За 6 минут три гола! Супер!
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+3
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:48
Ну ти й даун))
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2020 в 20:37
а у нас разве шо поштучно снежинки пролетали. Уважаю Ротаня, но перед молодежкой ему набираться и набираться опыта
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+2
0
Maugli (Джунгли Африки)
17.11.2020 в 20:32
Ротань - на увольнение!
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+1
-3
trey222
17.11.2020 в 20:32
С победой.
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+5
0
ZSTV1223 (Черкаси)
17.11.2020 в 20:31
Тепер давайте завтра на Швейцарію
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+3
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.11.2020 в 20:28
Молодці. хлопці! Пізно прийшли перемоги, але все футбольне життя у них ще попереду.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:22
Ачому унас снігу немає.
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+1
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
17.11.2020 в 20:31
Атому
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:38
В голове глянь
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0
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:44
Піздюшок
+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:47
сам такой
+1
-1


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