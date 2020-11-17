  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. 19-летний Кухаревич стал лучшим бомбардиром украинской молодежки в отборе Евро-2021
В тренде

19-летний Кухаревич стал лучшим бомбардиром украинской молодежки в отборе Евро-2021

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Парень забил три гола в двух матчах

19-летний Кухаревич стал лучшим бомбардиром украинской молодежки в отборе Евро-2021
Новина українською

Молодежная сборная Украины завершила отборочный цикл к Евро-2021 победой над сверстниками из Северной Ирландии (3:0).

При этом, один из голов в данном матче забил 19-летний форвард "Руха" Николай Кухаревич.

Таким образом, Кухаревич стал лучшим бомбардиром Украины U-21 в квалификации молодежного Евро, забив три гола в двух матчах. Против Мальты он сделал дубль в дебютной встрече за Украину U-21.

По два гола осталось у Назария Русина, Даниила Сикана и Георгия Цитаишвили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Рух (Львов) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...