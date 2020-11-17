19-летний Кухаревич стал лучшим бомбардиром украинской молодежки в отборе Евро-2021

Молодежная сборная Украины завершила отборочный цикл к Евро-2021 победой над сверстниками из Северной Ирландии (3:0).

При этом, один из голов в данном матче забил 19-летний форвард "Руха" Николай Кухаревич.

Таким образом, Кухаревич стал лучшим бомбардиром Украины U-21 в квалификации молодежного Евро, забив три гола в двух матчах. Против Мальты он сделал дубль в дебютной встрече за Украину U-21.

По два гола осталось у Назария Русина, Даниила Сикана и Георгия Цитаишвили.