Аналитик молодежной сборной Украины подытожил выступления команды Ротаня и назвал задачи

Работник тренерского штаба Руслана Ротаня в молодежной сборной Украины, аналитик Евгений Гресь, подытожил выступление команды в отборе на чемпионат Европы, который был неудачным для сине-желтых (заняли 3 место в группе).

За эти два года мы испытали много эмоций. Разных. Мы терпели. Не ныли. Пройдет время - я вам все расскажу. Как было. Признаю ошибки. Но никогда не обижу ни одного футболиста, который был у нас в команде.

У нас непростая задача, но каждого игрока мы с радостью занесем на руках в национальную сборную. В молодежке мы никого не готовим. Направляем, адаптируем. Готовят клубы. И мы благодарны всем тренерам, которые делегируют нам лучших ребят страны.

Этот матч [с Северной Ирландией] - просто миг между прошлым и будущим. Если доверят - не свернем со своего пути. А пока большое спасибо и низкий поклон всем выпускникам молодежной сборной.