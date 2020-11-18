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Аналитик молодежной сборной Украины подытожил выступления команды Ротаня и назвал задачи

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

"Если доверят - со своего пути не свернем"

Аналитик молодежной сборной Украины подытожил выступления команды Ротаня и назвал задачи
Новина українською

Работник тренерского штаба Руслана Ротаня в молодежной сборной Украины, аналитик Евгений Гресь, подытожил выступление команды в отборе на чемпионат Европы, который был неудачным для сине-желтых (заняли 3 место в группе).

За эти два года мы испытали много эмоций. Разных. Мы терпели. Не ныли. Пройдет время - я вам все расскажу. Как было. Признаю ошибки. Но никогда не обижу ни одного футболиста, который был у нас в команде.

У нас непростая задача, но каждого игрока мы с радостью занесем на руках в национальную сборную. В молодежке мы никого не готовим. Направляем, адаптируем. Готовят клубы. И мы благодарны всем тренерам, которые делегируют нам лучших ребят страны.

Этот матч [с Северной Ирландией] - просто миг между прошлым и будущим. Если доверят - не свернем со своего пути. А пока большое спасибо и низкий поклон всем выпускникам молодежной сборной.

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В статье: Руслан Ротань Украина молодежная сборная Украины Евгений Гресь
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