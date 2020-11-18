Главный тренер молодежной сборной Северной Ирландии назвал заслуженной победу Украины
Удивился погоде
Наставник молодежной сборной Северной Ирландии Эндрю Кросби прокомментировал поражение от Украины U-21 в последнем матче отбора на Евро-2021.
Кросби считает победу сине-желтых заслуженной.
Они очень быстро забили два гола во втором тайме и это повлияло на результат. В первом тайме мы играли лучше, у нас было больше моментов, но нам не удавались последний пас и удар, и мы не забили. Во второй половине встречи все сложилось в пользу сборной Украины: Мы не реализовали свои моменты, а наши соперники сумели это сделать.
Если игра равная и команды достаточно сильные, сложно сказать, что кто-то превосходит оппонента. Украина добавила после перерыва. Может это связано с качеством игроков - они вышли сконцентрированными, а мы - нет. Плюс, соперник забил быстрый гол. А потом еще один.
Итоговое распределение мест в группе закономерно. Дания - фантастическая команда, она выиграла группу заслуженно. В сборной Украины много классных футболистов, те ребята, которые выиграли чемпионат мира U-20, заслуженно занимают свое место в этой команде. Для нас было невозможно выиграть группу или действовать иначе - слишком большая ротация, если ребята показывают хороший футбол, то сразу переходят в национальную сборную. Три футболиста, которые начинали этот отбор, уже играют в главной команде страны.
В этот день была «фантастическая» погода [во время матча шел снег]. Но никаких оправданий быть не может. Мы профессиональные футболисты и должны играть при любых условиях, но такой рождественское настроение - конечно, очень классно.
Напомним, что молодежная команда Украины финишировала третьей в группе с 16 очками. Северная Ирландия заняла 5 место. Зато первое место занимает Дания (25 очков), 2 - Румыния (19).
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