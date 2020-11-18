Главный тренер молодежной сборной Северной Ирландии назвал заслуженной победу Украины

Наставник молодежной сборной Северной Ирландии Эндрю Кросби прокомментировал поражение от Украины U-21 в последнем матче отбора на Евро-2021.

Кросби считает победу сине-желтых заслуженной.

Они очень быстро забили два гола во втором тайме и это повлияло на результат. В первом тайме мы играли лучше, у нас было больше моментов, но нам не удавались последний пас и удар, и мы не забили. Во второй половине встречи все сложилось в пользу сборной Украины: Мы не реализовали свои моменты, а наши соперники сумели это сделать.

Если игра равная и команды достаточно сильные, сложно сказать, что кто-то превосходит оппонента. Украина добавила после перерыва. Может это связано с качеством игроков - они вышли сконцентрированными, а мы - нет. Плюс, соперник забил быстрый гол. А потом еще один.