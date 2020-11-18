Эксперт увидел, как перестраивалась молодежка Северной Ирландии в игре с Украиной
После успешных действий Якимца и Дубинчака
Владимир Пятенко, бывший футболист, а сегодня телеэксперт и футбольный тренер, прокомментировал ТК Футбол победу молодежной сборной Украины над сверстниками из Северной Ирландии со счетом 3:0 в заключительном матче отбора на Евро-2021.
Мне очень понравился матч и в плане настроения игроков, и тренерского штаба, и то, что абсолютно все хотели выиграть.
Наши гнули свою линию. Североирландцы вышли играть 4-4-2, но после того, как Дубинчак и Якимец "просвистели" по флангам, перестроились на 5 защитников.
К сожалению, в первом тайме не удалось создать особых проблем. Во втором более правильно сыграли.
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Источник:ТК Футбол
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