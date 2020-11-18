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Руслан Ротань прокомментировал вызов Булецы, Назаренко и Судакова в национальную сборную

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

И подытожил поединок с северными ирландцами

Руслан Ротань прокомментировал вызов Булецы, Назаренко и Судакова в национальную сборную
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань после поединка с Северной Ирландией (3:0) в отборе Евро-2021 (U-21) поговорил с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

- Матч против Северной Ирландии был тяжелым, тем более учитывая погодные условия. На первый план вышла борьба, бойцовские качества, и я рад, что мои подопечные сдали этот экзамен. Могу только поздравить молодежную сборную Украины с победой.

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- Руслан Петрович, ваша команда громко хлопнула дверью. Как в целом оцените путь в отборочном турнире?

- Очень хотелось победить в последнем матче квалификации. Выводы? Их сделаем позже, нужно все тщательно проанализировать. Задачу выхода не чемпионат Европы мы не выполнили, это огорчает, но мы очень рады, что многие наши ребята получили вызов в национальную команду. Для нас это очень важно.

- Андрей Шевченко довызвал троих ваших футболистов - Булецу, Назаренко и Судакова. Это для них аванс?

- Если они оказались в главной команде страны, следовательно, заслужили этот вызов. Но то, что нужно еще много работать, - факт. Мы подставили плечо старшему брату.

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В статье: Руслан Ротань Украина молодежная сборная Украины Сергей Булеца Александр Назаренко Георгий Судаков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
18.11.2020 в 11:11
особенно ты подставил подножку всему украинскому футболу и просрал финал с такой отличной командой
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