Хотелось достойно провести ребят. Исаенко прокомментировал дебютный гол в молодежной сборной
На стадионе своего клуба
Нападающий молодежной сборной Украины и ковалевского "
- Ваше мнение по поводу матча.
- Вышла тяжелая игра. Соперник хороший. Погодные условия непростые - первый снег в этом году. Хорошая получилась игра.
- Как погода повлияла на игру?
- Было сложнее играть в техничный футбол. Нужно было делать длинные передачи, бежать в зону, а при такой погоде это сделать очень сложно.
- Британцы победили в британском стиле?
- Получается, что так. Они любят бороться, делать длинные передачи, а выиграли мы.
- Для вас это последний матч за молодежку?
- Нет. Я еще могу играть, но для некоторых это действительно была последняя игра. Хотелось их достойно провести.
- Чего не хватило, чтобы выйти из группы?
- Не взяли очки в тех матчах, где должны это делать. Постараемся выйти в следующем году.
- Была ли у вас мотивация отличиться на новом стадионе "Колоса"?
- Да, очень приятно здесь играть, особенно мне как игроку "Колоса". Хороший, новый стадион. Хотелось забить. Здесь был и президент клуба.
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