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Хотелось достойно провести ребят. Исаенко прокомментировал дебютный гол в молодежной сборной

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

На стадионе своего клуба

Хотелось достойно провести ребят. Исаенко прокомментировал дебютный гол в молодежной сборной
Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины и ковалевского "Колоса" Евгений Исаенко прокомментировал ТК Футбол свой дебютный гол за сине-желтых и победу команды Ротаня над Северной Ирландией 3:0 в последнем туре отбора на Евро-2021.

- Ваше мнение по поводу матча.

- Вышла тяжелая игра. Соперник хороший. Погодные условия непростые - первый снег в этом году. Хорошая получилась игра.

- Как погода повлияла на игру?

- Было сложнее играть в техничный футбол. Нужно было делать длинные передачи, бежать в зону, а при такой погоде это сделать очень сложно.

- Британцы победили в британском стиле?

- Получается, что так. Они любят бороться, делать длинные передачи, а выиграли мы.

- Для вас это последний матч за молодежку?

- Нет. Я еще могу играть, но для некоторых это действительно была последняя игра. Хотелось их достойно провести.

- Чего не хватило, чтобы выйти из группы?

- Не взяли очки в тех матчах, где должны это делать. Постараемся выйти в следующем году.

- Была ли у вас мотивация отличиться на новом стадионе "Колоса"?

- Да, очень приятно здесь играть, особенно мне как игроку "Колоса". Хороший, новый стадион. Хотелось забить. Здесь был и президент клуба.

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины Колос (Ковалевка) Евгений Исаенко
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Источник:
ТК Футбол

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