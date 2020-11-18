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СМИ: Ротань продолжит работу с молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Вопрос об отставке тренера не стоит на повестке дня

СМИ: Ротань продолжит работу с молодежной сборной Украины
Новина українською

Молодежная сборная Украины завершила выступления в квалификационной части Евро 2021, обыграв молодежку Северной Ирландии со счетом 3:0.

Несмотря на успех в заключительном матче группы, украинцы не смогли пробиться в финальную часть континентального первенства, заняв третье место.

Однако, как заявляет Meta-ratings, результаты молодежной сборной Украины не скажутся на дальнейшей карьере главного тренера Руслана Ротаня.

На предстоящем исполкоме УАФ не будет подниматься вопрос о смене наставника в сборной Украины U-21.

Таким образом, Руслан Ротань продолжит исполнять обязанности главного тренера и будет продолжать подготовку молодежной сборной к новому отборочному циклу.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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NikosFutboloidos (Chop)
18.11.2020 в 19:43
Вибачим його. В останніх іграх результат позитивний, хоч із дивними складами. Просто підібрати хороших помічників.
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0
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.11.2020 в 19:37
Правильне рішення. Команда і тренер набули досвіду, гравці, які були на рік молодшими за своїх суперників, загартувались, прогрес в грі цілком наявний, тож попереду позитивні сподівання і віра у те, що ця команда буде здатна конкурувати на найвищому рівні, перемагати і дарувати нам якісний та успішний футбол.
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0
-5
Kela (Одесса)
18.11.2020 в 19:30
На каком основании с этим недотренером продлили контракт? За какие заслуги? Это позор!
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+5
-2


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