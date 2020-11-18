СМИ: Ротань продолжит работу с молодежной сборной Украины
Вопрос об отставке тренера не стоит на повестке дня
Несмотря на успех в заключительном матче группы, украинцы не смогли пробиться в финальную часть континентального первенства, заняв третье место.
Однако, как заявляет Meta-ratings, результаты молодежной сборной Украины не скажутся на дальнейшей карьере главного тренера Руслана Ротаня.
На предстоящем исполкоме УАФ не будет подниматься вопрос о смене наставника в сборной Украины U-21.
Таким образом, Руслан Ротань продолжит исполнять обязанности главного тренера и будет продолжать подготовку молодежной сборной к новому отборочному циклу.
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