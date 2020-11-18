СМИ: Ротань продолжит работу с молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины завершила выступления в квалификационной части Евро 2021, обыграв молодежку Северной Ирландии со счетом 3:0.

Несмотря на успех в заключительном матче группы, украинцы не смогли пробиться в финальную часть континентального первенства, заняв третье место.

Однако, как заявляет Meta-ratings, результаты молодежной сборной Украины не скажутся на дальнейшей карьере главного тренера Руслана Ротаня.

На предстоящем исполкоме УАФ не будет подниматься вопрос о смене наставника в сборной Украины U-21.

Таким образом, Руслан Ротань продолжит исполнять обязанности главного тренера и будет продолжать подготовку молодежной сборной к новому отборочному циклу.