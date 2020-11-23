Бабогло: Во второй половине отбора молодежка нашла свою игру, но достать лидеров мы не успели

Защитник молодежной сборной Украины Владислав Бабогло подвел итог выступлений команды в отборочном турнире Евро-2021, где украинцы не смогли получить путевку в финальную стадию турнира.

- Владислав, есть разочарование, что не получилось лучше выступить в отборе?

- Конечно. Мы все хотели квалифицироваться на Евро, поэтому, безусловно, является отчаяние от того, что сборная Украины завершила свое выступление на этапе квалификации. Были матчи, где мы должны были набирать больше очков. Но я уверен, что следующий отборочный цикл у команды будет лучшим.

- Считаешь, что сборная заслуживала большего?

- Да. У нас много талантливых ребят, но порой так складывались обстоятельства, что не получалось выступать оптимальным составом. Не хватало сыгранности, где было недоразумение. Мы старались, но, видимо, этого было мало.

- В двух последних поединках ты сыграл от звонка до звонка, и команда одержала две крупные победы. Еще бы пару матчей...

- Именно так, не хватило нескольких поединков (улыбается). Именно во второй половине отборочного турнира мы уже, можно сказать, нашли свою игру, но достать лидеров не успели.

- Какую оценку по пятибалльной системе ты бы поставил "молодежке" за выступление в отборе?

- Наверное, тройку. Опять же, во второй части отборочной кампании сборная Украины, считаю, показывала неплохой футбол, но выйти на Евро мы не смогли.

- До следующей квалификации ты уже не проходишь по возрасту. Теперь твоя цель - национальная сборная?

- Думаю, это цель любого футболиста - выступать за главную команду страны, поэтому буду стараться, а итог этой работы увидим чуть позже (улыбается).