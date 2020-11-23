Бабогло: Во второй половине отбора молодежка нашла свою игру, но достать лидеров мы не успели
Защитник уверяет, что в следующем отборе будет лучше
Защитник
- Владислав, есть разочарование, что не получилось лучше выступить в отборе?
- Конечно. Мы все хотели квалифицироваться на Евро, поэтому, безусловно, является отчаяние от того, что сборная Украины завершила свое выступление на этапе квалификации. Были матчи, где мы должны были набирать больше очков. Но я уверен, что следующий отборочный цикл у команды будет лучшим.
- Считаешь, что сборная заслуживала большего?
- Да. У нас много талантливых ребят, но порой так складывались обстоятельства, что не получалось выступать оптимальным составом. Не хватало сыгранности, где было недоразумение. Мы старались, но, видимо, этого было мало.
- В двух последних поединках ты сыграл от звонка до звонка, и команда одержала две крупные победы. Еще бы пару матчей...
- Именно так, не хватило нескольких поединков (улыбается). Именно во второй половине отборочного турнира мы уже, можно сказать, нашли свою игру, но достать лидеров не успели.
- Какую оценку по пятибалльной системе ты бы поставил "молодежке" за выступление в отборе?
- Наверное, тройку. Опять же, во второй части отборочной кампании сборная Украины, считаю, показывала неплохой футбол, но выйти на Евро мы не смогли.
- До следующей квалификации ты уже не проходишь по возрасту. Теперь твоя цель - национальная сборная?
- Думаю, это цель любого футболиста - выступать за главную команду страны, поэтому буду стараться, а итог этой работы увидим чуть позже (улыбается).
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