Милованов: В каждой игре отбора молодежка выкладывалась на сто процентов

Украинский защитник испанского "Спортинга" Богдан Милованов был единственным легионером на ноябрьском сборе молодежной сборной Украины . В поединке с Мальтой (4:1) он отметился дебютным голом за молодежную сборную Украины, уже после матча сдав положительный тест на коронавирус.

- Богдан, свое возвращение в "молодежку" ты отметил забитым мячом. Очень обрадовался этому событию?

- Забивать всегда приятно, особенно когда это гол за сборную. Но главное, что на финише команда одержала две победы и закончила турнир на мажорной ноте.

- Но радость, наверное, мменилась отчаянием, когда ты узнал, что твой тест на коронавирус оказался положительным?

- Если откровенно, то я был очень расстроен, ведь знал, что это минимум две недели карантина - причем далеко от дома. Смущало еще и отсутствие возможности нормально тренироваться, другое питание, расписание и пропуск важных для меня игр в Испании...

- Общее состояние у тебя нормальное?

- Чувствую себя хорошо, но все дело в том, что после 10-ти дней самоизоляции мой повторный тест, который я сдал 25 ноября, снова оказался положительным. Теперь нужно ждать еще четыре дня, чтобы пройти очередную проверку. Хотя все это время я чувствую себя нормально, все, можно сказать, проходит в легкой форме.

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- Как в "Спортинга" отреагировали на то, что тебе пришлось задержаться в Украине?

- Когда об этом узнали, мне посоветовали не волноваться (улыбается), быть спокойным, ну и дали советы, что нужно делать в этот период.

- Чем отличается ситуация с коронавирусом в Испании и Украины?

- Разница в том, что в Испании иначе подсчитывают количество случаев заболевания COVID-19, но в обеих странах ситуация пока не очень радужная.

- "Молодежка" завершила свой путь в отборе на третьем месте. Как думаешь, можно было выступить лучше?

- У нас были очень хорошие игроки, и мы, конечно, хотели попасть на чемпионат Европы 2021, но это футбол... Жизнь продолжается. Могу только сказать, что команда выкладывалась на сто процентов в каждой игре. Я горжусь тем, что являюсь частью этой сборной. И я хотел бы поблагодарить всех, кто доверял мне, за то, что я мог быть здесь. Также я очень благодарен медицинскому персоналу за огромное внимание.