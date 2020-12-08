Ротань и Езерский. УАФ продлила соглашения с 7 тренерами сборных Украины
От девичьих к молодежной
Исполком УАФ рассмотрел решение Комитета национальных сборных команд и Комитета женского футбола, учел ситуацию из-за неполной определенности с проведением официальных соревнований в связи пандемией Covid-19.
Поэтому исполком утвердил решение продлить автоматически на один год, до конца 2021-го, контракты со специалистами, в которых те заканчиваются в 2020 году.
- с главным тренером национальной молодежной сборной команды Украины U-21 Руслан Ротань;
- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-19 Владимир Езерский;
- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-17 Сергеем Нагорняк;
- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-16 Олегом Кузнецовым;
- с главным тренером национальной женской сборной команды Украины Натальей Зинченко;
- с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-19 Валерием Паламарчуком;
- с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-17 Сергеем Сапроновым.
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Источник:УАФ
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kotigorok (Чернігів)
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аалекс ( Крым)
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simply_the_best (Львов)
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