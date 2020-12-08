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Ротань и Езерский. УАФ продлила соглашения с 7 тренерами сборных Украины

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

От девичьих к молодежной

Ротань и Езерский. УАФ продлила соглашения с 7 тренерами сборных Украины
Новина українською

Исполком УАФ рассмотрел решение Комитета национальных сборных команд и Комитета женского футбола, учел ситуацию из-за неполной определенности с проведением официальных соревнований в связи пандемией Covid-19.

Поэтому исполком утвердил решение продлить автоматически на один год, до конца 2021-го, контракты со специалистами, в которых те заканчиваются в 2020 году.

  • с главным тренером национальной молодежной сборной команды Украины U-21 Руслан Ротань;
  • с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-19 Владимир Езерский;
  • с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-17 Сергеем Нагорняк;
  • с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-16 Олегом Кузнецовым;
  • с главным тренером национальной женской сборной команды Украины Натальей Зинченко;
  • с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-19 Валерием Паламарчуком;
  • с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-17 Сергеем Сапроновым.
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В статье: Украина U-21 Владимир Езерский Руслан Ротань Украина U-19 Юношеская сборная Украины (U-17) Женская сборная Украины Украина U-16 тренер УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
08.12.2020 в 16:04
кто назвал Пустышку Ротаня ТРЕНЕРОМ -он дворовой Физрук который опозорил УКРАИНУ и команду а они его оставляют ---гнать вас и его надо за такое решение и это будет уже скоро угробить 2 сборные но там вины Шевы нет это ваша вина и в подарок суёте ещё Ротаня --думайте слуги футбола -хватит нам позора
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0
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megrivan (Курячі Лози)
08.12.2020 в 15:15
Попомните мои слова: после ухода Шевченко тренером первой сборной Павелко сделает Ротаня.
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ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 15:38
думаю що павелка раніше знесуть, ну хотя би надіюсь на це.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.12.2020 в 16:12
Якщо приміром зі збірною залишаться працювати Тасотті та Малдера, то можна хоч Грачова призначати. Гірше не буде.
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0
0
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kotigorok (Чернігів)
08.12.2020 в 14:51
С.Сапронов та О.Кузнецов грали одночасно у Десні на початку 80-х.
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+1
0
аалекс ( Крым)
08.12.2020 в 14:47
Ну так результаты же отличные, почему не продлить?
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0
-2
simply_the_best (Львов)
08.12.2020 в 15:08
Назначают бездарностей, потом их продлевают.. спасибо, что додумались Шеве настоящих тренеров дать. А результаты просто феноменальные. Ну а куда их ещё на работу возьмут, кроме как здесь?(
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0
-1


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