Ротань и Езерский. УАФ продлила соглашения с 7 тренерами сборных Украины

кто назвал Пустышку Ротаня ТРЕНЕРОМ -он дворовой Физрук который опозорил УКРАИНУ и команду а они его оставляют ---гнать вас и его надо за такое решение и это будет уже скоро угробить 2 сборные но там вины Шевы нет это ваша вина и в подарок суёте ещё Ротаня --думайте слуги футбола -хватит нам позора