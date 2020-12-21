  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Александрия и Николаев могут принять матчи молодежной сборной Украины
В тренде

Александрия и Николаев могут принять матчи молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

УАФ работает не покладая рук

Александрия и Николаев могут принять матчи молодежной сборной Украины
Новина українською

Пока в украинском футболе зимнее межсезонье, руководство Украинской Ассоциации футбола посетило ряд регионов страны с деловыми поездками.

Так, президент УАФ Андрей Павелко побывал с рабочей поездкой в Александрии, а вице-президент Ассоциации Анатолий Демьяненко наведался в Николаев.

Руководители провели встречи с местными областными федерациями, на которых обговорили ряд вопросов.

Читайте такжеРотань и Езерский. УАФ продлила соглашения с 7 тренерами сборных Украины

При этом, президенту ФК "Александрия" Сергей Кузьменко было предложено на стадионе "Ника" провести один из матчей молодежной сборной Украины.

Также и Демьяненко при посещении Центрального городского стадиона Николаева выразил мысль, что арена в будущем может принять матчи молодежной сборной Украины, а также УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Анатолий Демьяненко Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...