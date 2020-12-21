Александрия и Николаев могут принять матчи молодежной сборной Украины

Пока в украинском футболе зимнее межсезонье, руководство Украинской Ассоциации футбола посетило ряд регионов страны с деловыми поездками.

Так, президент УАФ Андрей Павелко побывал с рабочей поездкой в Александрии, а вице-президент Ассоциации Анатолий Демьяненко наведался в Николаев.

Руководители провели встречи с местными областными федерациями, на которых обговорили ряд вопросов.

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При этом, президенту ФК "Александрия" Сергей Кузьменко было предложено на стадионе "Ника" провести один из матчей молодежной сборной Украины.

Также и Демьяненко при посещении Центрального городского стадиона Николаева выразил мысль, что арена в будущем может принять матчи молодежной сборной Украины, а также УПЛ.