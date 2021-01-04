Маркевич: Основную задачу Ротань выполнил. Результат у молодежки придет

Грустно смотреть, как Маркевич продался коррупционерам УАФ с потрохами и защищает тот бардак, который все видят. Ротань ровным счетом ничего не выполнил. И даже никакой модели тактической не построил. Он просто строит себе карьеру легким путем. Но как видно, тренерстов - это не его сильное качество.