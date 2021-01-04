Маркевич: Основную задачу Ротань выполнил. Результат у молодежки придет
Команда Ротаня должна была поставлять кадры команде Шевченко
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги 2020 года для
"Молодежная сборная не стояла в стороне от процесса становления национальной команды.
У молодежки не было результата? Он придет. Основную задачу – по поставке кадров для национальной команды – Руслан Ротань выполнил", – сказал Маркевич.
Напомним, что в своей отборочной группе к Евро-2021 сборная Украины заняла третье место, потеряв шансы на выход в финальную часть чемпионата за два тура до окончания турнира.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
04.01.2021 в 20:56
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Dimka26 (Чернигов)
04.01.2021 в 20:53
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