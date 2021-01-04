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Маркевич: Основную задачу Ротань выполнил. Результат у молодежки придет

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Команда Ротаня должна была поставлять кадры команде Шевченко

Маркевич: Основную задачу Ротань выполнил. Результат у молодежки придет
Новина українською

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги 2020 года для молодежной сборной Украины.

"Молодежная сборная не стояла в стороне от процесса становления национальной команды.

У молодежки не было результата? Он придет. Основную задачу – по поставке кадров для национальной команды – Руслан Ротань выполнил", – сказал Маркевич.

Напомним, что в своей отборочной группе к Евро-2021 сборная Украины заняла третье место, потеряв шансы на выход в финальную часть чемпионата за два тура до окончания турнира.

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В статье: Украина U-21 Остап Маркевич
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
04.01.2021 в 20:56
И да. Поставкой кадров для сборной больше являются клубы, а не молодежка. Молодежка должна интегировать философию игры и тактику основной сборной. А Ротаня пока что бей-беги бесполезное
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Dimka26 (Чернигов)
04.01.2021 в 20:53
Грустно смотреть, как Маркевич продался коррупционерам УАФ с потрохами и защищает тот бардак, который все видят. Ротань ровным счетом ничего не выполнил. И даже никакой модели тактической не построил. Он просто строит себе карьеру легким путем. Но как видно, тренерстов - это не его сильное качество.
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