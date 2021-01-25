Тренеры сборных посетят сборы украинских клубов в Турции
Ротань уже там
Зима - это время не только подготовки отечественных клубов в весенней части сезона, но и полезной работы для тренеров национальных сборных разных возрастов.
С 21 января в Турции, где базируются почти все элитные коллективы, изучает потенциальных кандидатов в молодежную сборную Украины ее главный тренер Руслан Ротань, к которому на днях присоединятся его помощники - Василий Кардаш и Александр Мелащенко.
Сегодня в Турцию прибудет новый тренер
Чуть позже, 28 января, в Белек прилетят наставники юношеских сборных Владимир Езерский (U-19), Александр Петраков (U-18) и Сергей Нагорняк (U-17).
И, наконец, 31-го числа в Турцию для просмотра на тренировочных сборах кандидатов в национальную команду прибудут ассистенты Андрея Шевченко - Андреа Малдера и Андреа Аззалин.
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