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Тренеры сборных посетят сборы украинских клубов в Турции

Молодежная сборная Украины
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Ротань уже там

Тренеры сборных посетят сборы украинских клубов в Турции
Новина українською

Зима - это время не только подготовки отечественных клубов в весенней части сезона, но и полезной работы для тренеров национальных сборных разных возрастов.

С 21 января в Турции, где базируются почти все элитные коллективы, изучает потенциальных кандидатов в молодежную сборную Украины ее главный тренер Руслан Ротань, к которому на днях присоединятся его помощники - Василий Кардаш и Александр Мелащенко.

Сегодня в Турцию прибудет новый тренер главной команды страны Луиджи Ночентини, который отвечает за координацию национальной, молодежной и юношеских сборных.

Чуть позже, 28 января, в Белек прилетят наставники юношеских сборных Владимир Езерский (U-19), Александр Петраков (U-18) и Сергей Нагорняк (U-17).

И, наконец, 31-го числа в Турцию для просмотра на тренировочных сборах кандидатов в национальную команду прибудут ассистенты Андрея Шевченко - Андреа Малдера и Андреа Аззалин.

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В статье: Украина U-21 Владимир Езерский Руслан Ротань Украина Сергей Нагорняк Александр Мелащенко Александр Петраков Василий Кардаш Андреа Малдера Андреа Аззалин Луиджи Ночентини
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Источник:
УАФ

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