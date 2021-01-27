Новое испытание для Ротаня. В четверг состоится жеребьевка отбора молодежного Евро-2023
Сборная Украины будет в третьей корзине
В четверг, 28 января, состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 для молодежных команд U-21.
Церемония начнется в 11.00 по киевскому времени.
В отборе будут играть 53 европейские сборные, среди которых и
Согласно рейтингу УЕФА команды были распределены по шести корзинам. Подопечные Руслана Ротаня попали в третью и, согласно регламенту, не смогут сыграть со сборной России.
Состав корзин отборочного турнира Евро-2023 (U-21)
- Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Англия, Италия, Дания, Португалия, Нидерланды, Хорватия.
- Корзина 2: Австрия, Польша, Швеция, Чехия, Бельгия, Россия, Сербия, Швейцария, Греция.
- Корзина 3: Словакия, Исландия, Украина, Словения, Ирландия, Израиль, Норвегия, Болгария, Турция.
- Корзина 4: Шотландия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Уэльс, Северная Ирландия, Финляндия, Венгрия, Беларусь, Албания.
- Корзина 5: Черногория, Косово, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр, Фарерские о-ва, Азербайджан, Латвия.
- Корзина 6: Люксембург, Армения, Мальта, Андорра, Эстония, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
Во время процедуры жеребьевки 53 команды будут разделены на девять групп. В восьми из них будет по шесть сборных и в одной - пять.
В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей -офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест). А также хозяева турнира Румыния и Грузия, которые в отборе не участвуют.
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