Новое испытание для Ротаня. В четверг состоится жеребьевка отбора молодежного Евро-2023

В четверг, 28 января, состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 для молодежных команд U-21.

Церемония начнется в 11.00 по киевскому времени.

В отборе будут играть 53 европейские сборные, среди которых и команда Украины . Участие в турнире смогут принять игроки, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Согласно рейтингу УЕФА команды были распределены по шести корзинам. Подопечные Руслана Ротаня попали в третью и, согласно регламенту, не смогут сыграть со сборной России.

Состав корзин отборочного турнира Евро-2023 (U-21)

Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Англия, Италия, Дания, Португалия, Нидерланды, Хорватия.

Корзина 2: Австрия, Польша, Швеция, Чехия, Бельгия, Россия, Сербия, Швейцария, Греция.

Корзина 3: Словакия, Исландия, Украина , Словения, Ирландия, Израиль, Норвегия, Болгария, Турция.

, Словения, Ирландия, Израиль, Норвегия, Болгария, Турция. Корзина 4: Шотландия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Уэльс, Северная Ирландия, Финляндия, Венгрия, Беларусь, Албания.

Корзина 5: Черногория, Косово, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр, Фарерские о-ва, Азербайджан, Латвия.

Корзина 6: Люксембург, Армения, Мальта, Андорра, Эстония, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Во время процедуры жеребьевки 53 команды будут разделены на девять групп. В восьми из них будет по шесть сборных и в одной - пять.

В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей -офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест). А также хозяева турнира Румыния и Грузия, которые в отборе не участвуют.