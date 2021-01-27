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Новое испытание для Ротаня. В четверг состоится жеребьевка отбора молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная Украины будет в третьей корзине

Новое испытание для Ротаня. В четверг состоится жеребьевка отбора молодежного Евро-2023
Новина українською

В четверг, 28 января, состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 для молодежных команд U-21.

Церемония начнется в 11.00 по киевскому времени.

В отборе будут играть 53 европейские сборные, среди которых и команда Украины. Участие в турнире смогут принять игроки, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Согласно рейтингу УЕФА команды были распределены по шести корзинам. Подопечные Руслана Ротаня попали в третью и, согласно регламенту, не смогут сыграть со сборной России.

Состав корзин отборочного турнира Евро-2023 (U-21)

  • Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Англия, Италия, Дания, Португалия, Нидерланды, Хорватия.
  • Корзина 2: Австрия, Польша, Швеция, Чехия, Бельгия, Россия, Сербия, Швейцария, Греция.
  • Корзина 3: Словакия, Исландия, Украина, Словения, Ирландия, Израиль, Норвегия, Болгария, Турция.
  • Корзина 4: Шотландия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Уэльс, Северная Ирландия, Финляндия, Венгрия, Беларусь, Албания.
  • Корзина 5: Черногория, Косово, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр, Фарерские о-ва, Азербайджан, Латвия.
  • Корзина 6: Люксембург, Армения, Мальта, Андорра, Эстония, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Во время процедуры жеребьевки 53 команды будут разделены на девять групп. В восьми из них будет по шесть сборных и в одной - пять.

В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей -офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест). А также хозяева турнира Румыния и Грузия, которые в отборе не участвуют.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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