Ночентини: Моя задача - найти единую философию для всех сборных Украины
Футбольный философ от Шевченко
Луиджи Ночентини, итальянский тренер-селекционер, рассказал ТК Футбол, чем будет заниматься в сотрудничестве с тренерами Петраковым, Ротанем, Нагорняком, Езерским и Кузнецовым.
Моя задача - помогать тренерам молодежной и юношеских сборных.
Сейчас больше общаюсь с Русланом Ротанем и главная задача - найти единую философию игры для всех сборных Украины.
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Источник:Футбол News
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