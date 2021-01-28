Ночентини: Моя задача - найти единую философию для всех сборных Украины

Луиджи Ночентини, итальянский тренер-селекционер, рассказал ТК Футбол, чем будет заниматься в сотрудничестве с тренерами Петраковым, Ротанем, Нагорняком, Езерским и Кузнецовым.

Моя задача - помогать тренерам молодежной и юношеских сборных. Сейчас больше общаюсь с Русланом Ротанем и главная задача - найти единую философию игры для всех сборных Украины.