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Ночентини: Моя задача - найти единую философию для всех сборных Украины

Молодежная сборная Украины
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Футбольный философ от Шевченко

Ночентини: Моя задача - найти единую философию для всех сборных Украины
Новина українською

Луиджи Ночентини, итальянский тренер-селекционер, рассказал ТК Футбол, чем будет заниматься в сотрудничестве с тренерами Петраковым, Ротанем, Нагорняком, Езерским и Кузнецовым.

Моя задача - помогать тренерам молодежной и юношеских сборных.

Сейчас больше общаюсь с Русланом Ротанем и главная задача - найти единую философию игры для всех сборных Украины.

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В статье: Андрей Шевченко Украина U-21 Руслан Ротань Украина Украина U-18 Украина U-19 Украина U-17 Украина U-16 Луиджи Ночентини
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Источник:
Футбол News

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