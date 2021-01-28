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Молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Новое испытание для команды Ротаня

Молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору Евро-2023
Новина українською

В четверг, 28 января, состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 для молодежных команд U-21.

Согласно рейтингу УЕФА команды были распределены по шести корзинам. Подопечные Руслана Ротаня попали в третью и, согласно регламенту, избегали встречи со сборной России.

По результатам жеребьевки, в соперники "сине-желтым" по группе H выпали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Состав групп отборочного турнира Евро-2023 (U-21)

  • Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония.
  • Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино.
  • Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.
  • Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.
  • Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар.
  • Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург.
  • Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра.
  • Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения.
  • Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.

Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей -офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест). А также хозяева турнира Румыния и Грузия, которые в отборе не участвуют.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Мирослав (Львів)
28.01.2021 в 17:40
А які випробування для Ротаня? Жодних випробувань! Завжди готовий провалити будь-який відбір і нахабно заявляти, що готував кадри для основної збірної. Це ж треба докотитися - чемпіони світу попали у третій кошик жеребкування на Євро!!!
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0
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Зритель (Харьков)
28.01.2021 в 17:13
В группе, кроме Франции, все слабые. Украина должна лучшее 2-е место брать. Но - не с этим тренером.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2021 в 16:53
Опять Франция...
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0
0


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