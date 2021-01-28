Молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору Евро-2023

В четверг, 28 января, состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 для молодежных команд U-21.

Согласно рейтингу УЕФА команды были распределены по шести корзинам. Подопечные Руслана Ротаня попали в третью и, согласно регламенту, избегали встречи со сборной России.

По результатам жеребьевки, в соперники "сине-желтым" по группе H выпали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Состав групп отборочного турнира Евро-2023 (U-21)

Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония.

Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино.

Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар.

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург.

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра.

Группа H: Франция, Сербия, Украина , Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения.

, Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения. Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.

Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей -офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест). А также хозяева турнира Румыния и Грузия, которые в отборе не участвуют.