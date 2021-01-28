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Ротань: В современном футболе нет слабых соперников. Сделаем все, чтобы пробиться на Евро

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украинская молодежка получила соперников по отбору Евро-2023

Ротань: В современном футболе нет слабых соперников. Сделаем все, чтобы пробиться на Евро
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал итоги жеребьевки отбора на Евро-2023, в результате которой украинцы сыграют с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией.

– Ее нужно принимать такой, какая она есть. Каждый может сделать выводы для себя. Мы понимаем, что группа у нас сложная, в которой Франция – фаворит. Всегда было непросто с балканскими командами.

Фарерские острова и Армению мы тоже не списываем со счетов. В таких матчах выкладываться придется не меньше, чем в матчах с Францией. В современном футболе нет слабых соперников, это уже доказано. Впрочем, все будет зависеть только от нас.

Молодежная сборная Украины будет стремиться показывать тот футбол, который тренерский штаб прививает своим подопечным и, безусловно, постараемся добиться нужного результата.

- Стратегические задачи не меняются?

– Да. Мы хотим воспитать как можно больше ребят для национальной сборной. Тем не менее без мотивации нет прогресса, поэтому сделаем все, что в наших силах, чтобы пробиться в финальную стадию чемпионата Европы.

- С Францией придется сыграть не только молодежной сборной, но и национальной команде в отборе ЧМ-2022. Это хороший экзаменатор?

– Безусловно. Все мы прекрасно понимаем, что это за соперник. У сборной Франции всегда было много талантов, поэтому вдвойне будет интересно сыграть с такой сильной сборной.

- Кстати, с Северной Македонией вы знакомы.

– Да. Мы играли с этой сборной год назад, однако с того времени их состав заметно омолодился. Впрочем, на уровне молодежного футбола балканский футбол всегда был высокого уровня. Таких противников нужно опасаться.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.01.2021 в 19:49
РЕАЛісти та ПРИТОМНІ ЦІНИТЕЛІ ФУТБОЛУ - перейдіть на статтю Мессі забив 15 голів фуфлоністи з шепетівським оленем влаштували бучу.....
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neutral fan (White Church)
28.01.2021 в 19:22
Ротань: у сучасному футболі немає тренерів слабших за мене!
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