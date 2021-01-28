Нагорняк: Сможет ли молодежка занять первое место в группе? Почему нет

Главный тренер сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк прокомментировал итоги жеребьевки отбора на Евро-2023 , в результате которой украинская молодежка U-21 сыграет с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией.

"Понятно, что сборная Франции – фаворит этой группы. Но, думаю, Украине можно бодаться с французами. В этой группе я выделю три фаворита – это Франция, Украина и Сербия. Вот эти команды разыграют путевки на Евро.

Северная Македония, Фареры и Армения - это соперники, которых сборная Украины должна обыгрывать, если мы ставим задачу выхода на чемпионат Европы. Другого варианта нету, хотя понятно, что группа непростая.

Сможет ли Украина занять первое место? Почему нет! Все возможно. Может быть каких-то лучших игроков французской молодежки заберут в основную сборную Франции. Увидим уже по ходу отбора, но у украинской сборной есть все шансы выйти на Евро", - считает Нагорняк.