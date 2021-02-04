Начинаем с Сербией и Арменией. Молодежная сборная Украины узнала календарь отбора на Евро-2023
Свой новый поход команда Ротаня начинает в начале сентября
Стал известен календарь квалификационного турнира Евро-2023 для молодежных сборных U-21.
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Чтобы иметь шанс попасть в финальную часть чемпионата Европы, в квалификации необходимо занять место не ниже второго
В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Ну а календарь отборочных матчей для команды Руслана Ротаня выглядит следующим образом:
1 тур
03.09.2021
Сербия — Украина
2 тур
07.09.2021
Украина — Армения
3 тур
08.10.2021
Франция — Украина
4 тур
12.10.2021
Украина — Фарерские острова
5 тур
11.11.2021
Северная Македония — Украина
6 тур
16.11.2021
Украина — Сербия
7 тур
24.03.2022
Армения — Украина
8 тур
29.03.2022
Украина — Франция
9 тур
02.06.2022
Фарерские острова — Украина
10 тур
07.06.2022
Украина — Северная Македония
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