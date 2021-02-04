Начинаем с Сербией и Арменией. Молодежная сборная Украины узнала календарь отбора на Евро-2023

Стал известен календарь квалификационного турнира Евро-2023 для молодежных сборных U-21.

Вместе с Украиной в группе H выступят команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Чтобы иметь шанс попасть в финальную часть чемпионата Европы, в квалификации необходимо занять место не ниже второго

В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Ну а календарь отборочных матчей для команды Руслана Ротаня выглядит следующим образом:

1 тур

03.09.2021

Сербия — Украина

2 тур

07.09.2021

Украина — Армения

3 тур

08.10.2021

Франция — Украина

4 тур

12.10.2021

Украина — Фарерские острова

5 тур

11.11.2021

Северная Македония — Украина

6 тур

16.11.2021

Украина — Сербия

7 тур

24.03.2022

Армения — Украина

8 тур

29.03.2022

Украина — Франция

9 тур

02.06.2022

Фарерские острова — Украина

10 тур

07.06.2022

Украина — Северная Македония