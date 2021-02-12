Ротань: Говорю ребятам - проявляйте себя, и мы на руках отнесем вас в главную команду страны

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о командировке в Турцию на сборы украинских клубов.

- Признаюсь, у меня давно не было таких длинных заборов. В последние годы игровой карьеры мы готовились не более двух недель, потом ездили на пару дней домой и снова возвращались к работе. А здесь - 18 дней подряд... С одной стороны, это много, но с другой - пролетели они, как один миг. Поездка получилась насыщенной событиями и очень полезной.

- В Анталье вы работали в тесном контакте с тренерским штабом национальной сборной, в частности, с ее новым специалистом Луиджи Ночентини. Как прошел обмен информацией с аналитиком, который будет курировать и вашу команду?

- С этим тренером мы впервые встретились еще до вылета в Турцию и обсудили много нюансов. Приход такого специалиста станет хорошим подспорьем в нашей работе. У него такое же видение футбола, как и в тренерский штаб национальной сборной, с которым мы постоянно находимся на связи. Просто сейчас Луиджи ближе познакомится с возможностями молодых исполнителей. Мы и так стараемся не пропускать ни одного таланта с перспективой попадания в первую сборную, а теперь этот процесс будет налажен на еще более высоком уровне.

- На сборы летали и тренеры юношеских команд. Как проходит коммуникация с ними?

- Все хорошо. Мы тесно общались с Владимиром Езерским, Сергеем Нагорняком и Александром Петраковым. Все вместе побывали в гостях у итальянских специалистов из штаба Андрея Шевченко. В прошлом отборочном цикле в молодежку вызывалось немало ребят 2001 и в 2002 года рождения, и мы всегда находили общий язык по футболистам с тренерами этих возрастных групп.

Приоритетом для всех нас национальная сборная. Вызов игроков в эту команду никогда не обсуждается, а особенно - не оспаривается. Я всегда говорю ребятам: "Проявляйте себя, и мы с моими помощниками на руках отнесем вас в главную команду страны, если вас туда позовут". В остальном у нас всегда разумный диалог. Например, когда осенью 2019 Олег Кузнецов назвал мне фамилии футболистов, которые ему нужны для выступления в квалификационном раунде чемпионата Европы (U-19), мы не стали удерживать ребят в молодежной сборной. Примерно такая же коммуникация у нас и с Владимиром Езерским. В марте мы, скорее всего, будем проводить контрольные матчи, а его сборная - официальные. Поэтому все ребята 2002 года и младше, которые понадобятся этом тренеру, снова поедут на официальные поединки с командой U-19. Важно, что есть выбор и есть кого делить.

- Попросим поделиться впечатлениями от нынешнего состояния кандидатов в команду. Ребята оправдали ваши ожидания?

- В целом - да. Самое главное, что у них был шанс себя проявить. В подготовке и спаррингах команд УПЛ приняли участие 82 украинских футболиста молодежного возраста. Некоторые из этих ребят уже являются игроками основных составов своих клубов, и в этом мы видим большой прогресс по сравнению с прошлыми годами. Во многом такое доверие молодежи связано с общим уровнем нынешнего чемпионата Украины - клубы не так, как раньше, тратятся на приглашение легионеров. Сегодня мы имеем больше футболистов из УПЛ, чем два года назад на этом же этапе формирования молодежки. И гораздо больше, чем, например, 10 лет назад, когда в молодежную сборную вызвали до 70% игроков из дубля.

- Значит, у вашей команды хорошие перспективы?

- У нас они всегда были хорошими, но все познается в сравнении. У тех же Дании и Румынии, которым мы уступили путевку на Евро-2021, еще больше молодежи, которая стабильно выступает в командах высших дивизионов. Туда из молодежных коллективов приезжают единицы. Примерно такая же ситуация и в сборной Сербии, с которой нам придется стартовать в следующем отборочном турнире. О французах я даже не говорю - игроки этой команды не просто выступают за клубы элитных дивизионов Англии и Франции, а борются с ними за самые высокие места.

- Вы открыли для себя в Турции новые имена?

- Можно сказать, что да. Несколько новых ребят попали в наш расширенный список, который сейчас включает в себя около 60-ти фамилий.