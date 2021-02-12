  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Нормальный жребий. На фоне сильных команд проще будет развивать нашу игру
В тренде

Ротань: Нормальный жребий. На фоне сильных команд проще будет развивать нашу игру

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник молодежной сборной Украины с оптимизмом смотрит в будущее

Ротань: Нормальный жребий. На фоне сильных команд проще будет развивать нашу игру

ffu.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал итоги жеребьевки отбора на Евро-2023, в результате которой украинцы сыграют с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией.

- За жеребьевкой нового отборочного турнира следили в прямом эфире?

- Да. Мы как раз были в Турции и смотрели ее вместе с помощниками.

- Когда дошла очередь до вашей группы, в первой корзине оставались две команды - Франция и Дания. Расстроились, что не выпала возможность поквитаться со своими обидчиками?

- Да нет, нормальный жребий. На фоне сильных команд проще будет развивать нашу игру, а работы у нас еще очень много. Безусловно, французы - это элитный соперник. Достаточно сказать, что в 12-ти последних матчах они одержали 11 побед. В марте Франция начнет свои выступления еще в текущем молодежном чемпионате Европы, и мы будем знакомиться с принципами ее игры.

Меня больше огорчил не так жребий, как календарь игр. Точнее, его обсуждение. Наши менеджеры более чем 4 часа вели переговоры с представителями всех команд, нашли общий язык с Францией и Сербией по срокам, которые меня в целом устраивали, но в последний момент армяне заявили, что ни с чем и ни с кем не согласны. Конечно, это их право, поэтому пришлось определять календарь с помощью жеребьевки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.02.2021 в 21:03
Тунца в помощь возьми, и развитие у вас пойдёт, как в сборной Вьетнама!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...