Ротань: Нормальный жребий. На фоне сильных команд проще будет развивать нашу игру

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал итоги жеребьевки отбора на Евро-2023 , в результате которой украинцы сыграют с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией.

- За жеребьевкой нового отборочного турнира следили в прямом эфире?

- Да. Мы как раз были в Турции и смотрели ее вместе с помощниками.

- Когда дошла очередь до вашей группы, в первой корзине оставались две команды - Франция и Дания. Расстроились, что не выпала возможность поквитаться со своими обидчиками?

- Да нет, нормальный жребий. На фоне сильных команд проще будет развивать нашу игру, а работы у нас еще очень много. Безусловно, французы - это элитный соперник. Достаточно сказать, что в 12-ти последних матчах они одержали 11 побед. В марте Франция начнет свои выступления еще в текущем молодежном чемпионате Европы, и мы будем знакомиться с принципами ее игры.

Меня больше огорчил не так жребий, как календарь игр. Точнее, его обсуждение. Наши менеджеры более чем 4 часа вели переговоры с представителями всех команд, нашли общий язык с Францией и Сербией по срокам, которые меня в целом устраивали, но в последний момент армяне заявили, что ни с чем и ни с кем не согласны. Конечно, это их право, поэтому пришлось определять календарь с помощью жеребьевки.