Ротань: Мы не можем заставить Цитаишвили и Шуранова играть за Украину. Хотим, чтобы в команде были патриоты
Однако в УАФ заинтересованы, чтобы оба футболиста играли за сборную
uaf.ua
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Ворсклы" Георгий Цитаишвили и нападающий "Нюрнберга" Эрик Шуранов могут прекратить выступления за сборную Украины и
"Мы заинтересованы в том, чтобы и Цитаишвили, и Шуранов играли за нашу сборную. Они привлекались в ряды "молодежки", Цитаишвили был чемпионом мира в составе юношеской сборной. Конечно, мы на них рассчитываем. Если они привлекались в сборную, значит, нужны и Украине. Мы со своей стороны дали им понять, что они по своим футбольным качествам и перспективе подходят сборной Украины. Мы видим в них будущее.
Если же появились темы о том, что они могут сменить гражданство, это уже их личные вопросы, вопросы их семей. Заставить их играть за Украину мы не можем, это вопрос их личного выбора. Мы хотим, чтобы в команде были патриоты, которые хотят играть и представлять Украину", – сказал Ротань.
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