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Ротань: Мы не можем заставить Цитаишвили и Шуранова играть за Украину. Хотим, чтобы в команде были патриоты

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Однако в УАФ заинтересованы, чтобы оба футболиста играли за сборную

Ротань: Мы не можем заставить Цитаишвили и Шуранова играть за Украину. Хотим, чтобы в команде были патриоты

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Ворсклы" Георгий Цитаишвили и нападающий "Нюрнберга" Эрик Шуранов могут прекратить выступления за сборную Украины и сменить спортивное гражданство.

"Мы заинтересованы в том, чтобы и Цитаишвили, и Шуранов играли за нашу сборную. Они привлекались в ряды "молодежки", Цитаишвили был чемпионом мира в составе юношеской сборной. Конечно, мы на них рассчитываем. Если они привлекались в сборную, значит, нужны и Украине. Мы со своей стороны дали им понять, что они по своим футбольным качествам и перспективе подходят сборной Украины. Мы видим в них будущее.

Если же появились темы о том, что они могут сменить гражданство, это уже их личные вопросы, вопросы их семей. Заставить их играть за Украину мы не можем, это вопрос их личного выбора. Мы хотим, чтобы в команде были патриоты, которые хотят играть и представлять Украину", – сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Ворскла (Полтава) Руслан Ротань Нюрнберг Георгий Цитаишвили Эрик Шуранов
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Комментарии (5)
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юрец-700 (Харьков)
24.02.2021 в 19:32
В команде патриоты!!! А хотелось бы чтоб были профессиональные футболисты но то таке.
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0
-3
ferzz (Gluhiv)
24.02.2021 в 18:59
Все верно сказал. Если сомневаются - пусть валят на все четыре стороны.
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+5
0
avatar
K-Spirit (Киев)
24.02.2021 в 19:03
У нас уже вся страна валит на все четыре стороны.
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+2
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.02.2021 в 19:03
У вас - это где?
+4
0
Dardolis (Первомайск)
24.02.2021 в 19:05
K-Spirit (Киев), у вас это с ДНР?Валит по маршруту Киев-Ирпень-Фастов?)
+3
0


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