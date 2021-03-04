Украинская молодежка в конце марта примет участие в международном товарищеском турнире

Молодежная сборная Украины примет участие в международном товарищеском турнире Antalya Cup 2021, который с 24-го по 29 марта пройдет в Турции.

22 марта для молодежной сборной Украины начнется сбор, во время которого она и примет участие в данном турнире.

Кроме украинской команды, в турнире примут участие молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.

Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Напомним, что 2019 сине-желтые стали победителями этих соревнований (в 2020 году соревнования не проводились).

24.03.2021. Украина — Болгария (16.00)

27.03.2021. Украина - Узбекистан (16.00)

29.03.2021. Украина - Словакия (18.00)

Время начала матчей – киевское.

Отметим, что этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отбору Евро-2023 (U-21), который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Соперниками команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.