Украинская молодежка в конце марта примет участие в международном товарищеском турнире
Турнир Antalya Cup 2021 пройдет в Турции
Фото прес-служби УАФ
22 марта для молодежной сборной Украины начнется сбор, во время которого она и примет участие в данном турнире.
Кроме украинской команды, в турнире примут участие молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.
Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.
Напомним, что 2019 сине-желтые стали победителями этих соревнований (в 2020 году соревнования не проводились).
- 24.03.2021. Украина — Болгария (16.00)
- 27.03.2021. Украина - Узбекистан (16.00)
- 29.03.2021. Украина - Словакия (18.00)
Время начала матчей – киевское.
Отметим, что этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отбору Евро-2023 (U-21), который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Соперниками команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.
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