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Украинская молодежка в конце марта примет участие в международном товарищеском турнире

Молодежная сборная Украины
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Турнир Antalya Cup 2021 пройдет в Турции

Украинская молодежка в конце марта примет участие в международном товарищеском турнире

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины примет участие в международном товарищеском турнире Antalya Cup 2021, который с 24-го по 29 марта пройдет в Турции.

22 марта для молодежной сборной Украины начнется сбор, во время которого она и примет участие в данном турнире.

Кроме украинской команды, в турнире примут участие молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.

Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Напомним, что 2019 сине-желтые стали победителями этих соревнований (в 2020 году соревнования не проводились).

  • 24.03.2021. Украина — Болгария (16.00)
  • 27.03.2021. Украина - Узбекистан (16.00)
  • 29.03.2021. Украина - Словакия (18.00)

Время начала матчей – киевское.

Отметим, что этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отбору Евро-2023 (U-21), который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Соперниками команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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