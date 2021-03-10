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Руслан Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на турнир Antalya Cup 2021

Молодежная сборная Украины
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Он вызвал 26 футболистов

Руслан Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на турнир Antalya Cup 2021

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

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С 22 марта в молодежной сборной Украины начнется сбор, во время которого команда выступит в Турции на турнире Antalya Cup 2021. Отметим, что 2019 сине-желтые выиграли главный приз этих соревнований (в 2020 турнир не проводился).

На ближайшее этап подготовки к квалификации Евро-2023 главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вызвал 26 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Никита Турбаевский ( "Шахтер" Донецк), Мирослав Зновенко ( "Днепр-1" Днепр), Андрей Чекотун ( "Олимпик" Донецк).

Защитники: Владимир Бражко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Даниил Семилет ( "Ворскла" Полтава), Александр Драмбаев ( "Мариуполь"), Игорь Снурницин ( "Олимпик" Донецк), Максим Таловеров ( "Динамо" Ческе Будейовице Чехия).

Полузащитники: Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1" Днепр), Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (все - "Мариуполь"), Михаил Мудрик, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк) Даниил Алефиренко ( "Заря" Луганск), Богдан Билошевський ( "Десна" Чернигов), Алексей Сыч ( "Рух" Львов), Максим Брагару ( "Черноморец" Одесса), Иван Желизко ( "Валмиера", Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга ( "Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ( "Шахтер" Донецк), Евгений Исаенко ( "Колос" Ковалевка), Николай Кухаревич ( "Рух" Львов).

В турецком турнире, кроме украинской команды, примут участие молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.

Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Antalya Cup 2021

24.03.2021

Северная Македония - Казахстан (16.00)

Украина - Болгария (16.00)

25.03.2021

Узбекистан - Словакия (16.00)

26.03.2021

Болгария - Казахстан (16.00)

27.03.2021

Словакия - Северная Македония (16.00)

Украина - Узбекистан (16.00)

29.03.2021

Узбекистан - Казахстан (16.00)

Северная Македония - Болгария (17.30)

Украина - Словакия (18.00)

Приведены киевское время начала матчей.

Отметим, что этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отбору Евро-2023 (U-21), который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии.

Напомним, что соперниками команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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