Ротань: Будем воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о заданиях и о подготовке команды к отборочному турниру.

- Все знают оппонентов в нашей группе. Соперники - не подарок. Французы в предыдущем отборочном цикле выиграли девять из 10-ти матчей. В составе сборной Сербии много футболистов выступает в итальянской Серии А. Однако никто не снимает с нас ответственности за результат. Будем бороться. Вместе с тем мы будем и воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны. Если в прошлом отборе у нас получилось дать ребятам понимания игры, но не сложилось с результатом, то сейчас постараемся объединить эти две цели.

- Есть разочарование, что в соперниках такие сильные команды?

- В спорте всегда есть победитель и побежденный. Мы всегда работаем на позитиве и будем стараться выиграть как можно больше матчей.

- Одним из этапов вашей зимней работы был просмотр кандидатов в сборную в Турции. Какие впечатления остались у вас после этого вояжа? И кого бы вы могли выделить?

- Все прошло на хорошем уровне, за что хотелось бы поблагодарить руководство УАФ. Есть группа ребят, которая себя хорошо зарекомендовала. Более того, многие из футболистов уже выступает за первые команды клубов, и это нас обнадеживает, ведь в прошлом отборе можно было по пальцам одной руки сосчитать тех, кто играл в основе на клубном уровне.

- Насколько сильно ощущается проблема, футболисты, которые сейчас приходят в "молодежку", через карантинные меры не играли в юношеских сборных?

- Действительно, есть нюансы из-за того, что необходимо возвращаться назад, давать ребятам материал, по которому они должны учиться. Однако радует тот факт, что национальной команде есть откуда черпать таланты.

- Можете поделиться планами молодежной сборной на период подготовки к отборочному турниру?

- Ближайший - мартовский - сбор пройдет в Турции. Там мы в рамках международного турнира Antalya Cup сыграем три поединка. В мае состоится Турнир Валерия Лобановского, после которого мы на выезде сыграем спарринг со сборной Турции. А в сентябре стартует отбор.

- Календарь квалификационных матчей был определен путем жеребьевки. Почему не удалось договориться?

- Договорились практически все, но парадокс в том, что сборная Армении, которая занимает последнее место в рейтинге нашей группы, не нашла понимания со многими командами.

- Кто в нынешней молодежной сборной должен или может стать лидером команды?

- Давайте не будем переходить на персоналии, поскольку это молодежь, и едва не любой комплимент в его сторону может помешать футболисту идти правильным путем. Пока более адаптированными к ситуации будут те ребята, которые участвовали в прошлом отборочном цикле.

- Была ли у вас разговор с Андреем Шевченко по исполнителей "молодежки", которых наставник видит в национальной команде?

- Беседа еще состоится, но мы и сами понимаем, кто из потенциальных игроков "молодежки" уже является полноправным игроком главной команды страны. Если по каким-то причинам эти футболисты не будут востребованы Андреем Шевченко, мы с радостью будем ждать их в молодежной сборной. Хотя мы больше не смотрим на помощь из национальной команды, а рассматриваем юношей, которые могли бы раскрыться в нашем коллективе.